Ahora Leonardo Grego suma otra denuncia: esta vez por usurpación. Es que -durante los feriados de Carnavales- el Círculo Argentino de Quilmes, una histórica institución social de la ciudad; fue usurpada violentamente desde el local de Alem 130, por el que Grego no paga siquiera el alquiler.

“Ante ello, el personal policial accedió al interior de las instalaciones del Club por su primer piso, constatando que ya no había ocupantes en el lugar y procedió a abrir el portón antes mencionado, el cual posee dos barras de cinco centímetros de diámetro de acero, las que se encontraban incrustadas en sendos huecos en la pared, hecho que habría demostrado, que no se podía entrar ni salir del lugar por la puerta principal sino que habrían sido cerradas por dentro” – señaló el doctor Brola.

El letrada agregó “A partir de lo ocurrido, comienza un análisis de las posibilidades para la comisión del delito y tras una importante inspección ocular realizada, se descubre que se había ingresado por un boquete realizado desde el baño del local de Celulares accediendo así a lo que era el baño de damas del Círculo Argentino”

Los denunciantes indicaron a éste medio que “el baño fue destruido, encontrándose en el lugar el inodoro y el bidet del mismo en el salón principal conjuntamente con cemento, ladrillos rotos producto de las paredes destruidas y herramientas de construcción, percatándose que se encontraban modificados los caños de agua en la pared que dividía ambos baños. De igual modo, se tapiaron dos arcadas del acceso principal con ladrillo hueco las que fueran revocadas del lado de la puerta principal y pintadas del color ya existente, con el evidente fin de que no se acceda visualmente a la parte posterior, pero no así del lado del salón, lugar donde no habían empezado las posibles reformas. pero la mayor de las pesadillas comienza al descubrir que se habían llevado la totalidad de la documentación de la Institución, los planos, dinero en efectivo que estaba en una caja fuerte, enceres de cocina y mercaderías de uso del Club, debiendo aún realizarse un profundo estudio de lo que realmente existía en la Caja Fuerte y demás armarios”

Agregaron además que “Según los efectivos que participaron del procedimiento no cabe duda alguna que el ingreso se realizó desde el interior del local lindero al Club en virtud de como se había bloqueado el acceso a la única entrada y salida del lugar desde adentro y la efracción producida entre la pared del baño del local y el baño que correspondía al Círculo Argentino lo que fuera escondido colocando una puerta hallada en el interior de la Institución a modo de puerta de acceso, lo que evidencia que solo se ingresaba a la propiedad por la cortina automatizada del local de celulares”

Fue gracias al rápido accionar de la fiscal Gallo y del personal de la Comisaría 1ª de Quilmes que se evitó la producción de mayores daños (en tres días habían reformado todo lo descripto) y la prolongada espera que aqueja de los propietarios que son despojados de su propiedad.

“A esto, cabe agregar, que por averiguaciones practicadas entre los locales vecinos sabemos que había en el interior del lugar cuatro albañiles, que también fueron vistos en el mismo lugar quienes explotan el negocio de celulares; su hija y dos personas armadas que cuidaban del lugar” culminó Brola; quien adelantó que realizará una presentación penal en el juzgado de turno para que se efectúen los correspondientes allanamientos como medida urgente.