Quejas de entidades de usuarios tras anuncio de más aumentos en luz y gas

Según fuertes trascendidos, en la Provincia los tarifazos alcanza-rían el 50 por ciento en febrero. El anuncio de nuevos aumentos en las tarifas de luz y gas, que podrían llegar al 50 por ciento en ámbito de la provincia de Buenos Aires, generó fuerte rechazo de entidades de consumidores, que advirtieron que “ahora se subsidia a las empresas”.

El titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Pedro Busetti indicó que las subas futuras que autorizó el gobierno de María Eugenia Vidal, “siguen la lógica que anunció el ministro de Energía que planteaba un cronograma de aumentos en luz y gas dos veces al año y eso se va a cumplir a pesar de que va a afectar los ya afectados bolsillos de los usuarios”.

“Si el justificativo de eliminar los subsidios en energía a los usuarios era para reducir el déficit fiscal, esto no se ha reducido”, remarcó Busetti, que además alertó sobre “una clara decisión del Gobierno de transformar los subsidios que antes eran para los usuarios en subsidios para empresas energéticas”.

Según las estimaciones de distintas entidades, para alcanzar el equilibrio de consumo de servicios entre sectores de diferentes niveles de ingreso, la sumatoria de todas las facturas no debería superar el 10 por ciento de los ingresos totales del hogar, sin embargo con los aumentos de este año el promedio está por encima del 30 y hay casos extremos, aunque no excepcionales, en los que el costo de las facturas está por encima del total de ingresos del hogar.

Finalmente Busetti aseguró que con esta medidas el Gobierno hace que sea imposible alcanzar su propia meta de inflación que tenía un tope del 17 por ciento, que según las proyecciones será alcanzado con el acumulado de los primeros tres trimestres del año, por lo que la inflación final superaría los 20 puntos.