Quieren dejar a miles de chicos de Avellaneda sin guardapolvos por una feroz pelea de poder

La política está llena de miserias, y uno de los mejores ejemplos de eso es lo que ha decidido la Jefa Distrital de Educación, Silvia Mell, quien mediante un mail que envió a numerosas directoras de escuelas de Avellaneda busca impedir que se cumpla el Programa Municipal “De Punta en Blanco”, que fuera aprobado por el Concejo Deliberante local.

En el correo electrónico, la funcionaria propuesta por la senadora bolivarense, Gladys González, y designada por la gobernadora María Eugenia Vidal, increíblemente pide “no hacer públicas las posibles situaciones de vulnerabilidad de nuestros alumnos, garantizar sus derechos y evitar discriminaciones. Se indica que NO se repartan en las escuelas el volante “De punta en blanco”.

Asimismo, reclama datos de los alumnos vulnerables, para que sea la Provincia y no el Municipio quien entregue los artículos escolares y, de ese modo, capitalizar política y electoralmente la ayuda.

Lo preocupante es que, mientras Mell intenta sacar rédito electoral, autoridades escolares informaron que se multiplicaron las ausencias de alumnos por falta de zapatillas y guardapolvos.

Cabe destacar que el Programa Municipal, aprobado en Sesión especial por el Concejo Deliberante de la comuna, contó con el apoyo de todas las fuerzas políticas, a excepción del Bloque de Cambiemos, y contempla la entrega del kit para todos los alumnos del Distrito que asisten a establecimientos de gestión pública.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

A la Provincia parece no importarle los daños colaterales en Avellaneda

Adelanto: Guerra política declarada

La Provincia desplegó en la ciudad una partida de ajedrez con el fin de poner numerosas trabas a la gestión municipal. Movidas que la gobernadora María Eugenia Vidal realiza para poner fin a la era Ferraresi, y colocar en el sillón de Güemes -en el 2019- a una empleada de confianza: la ‘extranjera’ Gladys González.

El vidalismo ve en Ferraresi un bastión al que hay que desestabilizar, trabaja en trabar el crecimiento del distrito. Algo que es observado por todo el arco opositor. Pero ante estas amenazas directas provenientes de la ciudad de las diagonales, Ferraresi no se tira al achique. Todo lo contrario. Redobla la apuesta con más obras y más gestión en todas las localidades, como también en territorio propio del gobierno provincial.

Tras las falencias detectadas en numerosas escuelas públicas de gestión provincial de la ciudad, es el propio Jefe Comunal de Avellaneda que desde hace tiempo desplegó una batería de tareas en ellas que buscan mejorar la calidad educativa. Obras que son inauguradas por las autoridades municipales. Algo que genera mucho malestar en el sillón de Dardo Rocha. Sumado al fuerte rechazo del propio Ferraresi al Pacto Fiscal planteado por la propia Gobernadora.

Pero no se quedó ahí. Luego de redoblar la movida que la Provincia inició con el desfinanciamiento de los Institutos artísticos municipales y presentó un ambicioso programa en el que la Municipalidad invertirá más de 350 millones de pesos en las escuelas provinciales. Y sin dudarlo, presentó un programa de beneficios de carácter universal destinados a los niños, niñas y adolescentes que realizan sus estudios en escuelas de toda la ciudad: “Avellaneda Sonríe”, “De Avellaneda desde la cuna”, “Avellaneda Conectada”, “Tu Primera Bici”, “De Punta en Blanco” y “Avellaneda Te Veo Bien”.

Esta sumatoria de medidas, hicieron que las movidas de Vidal fueron incrementándose con el tiempo. Jugadas que buscan dañar al distrito y principalmente generar el malestar en sus vecinos.

La “Política Miseria” que algunos efectúan en la Ciudad tuvo su punto máximo en las últimas horas. Una funcionaria que responde a la bolivarense Gladys González no deja que la Comuna entregue guardapolvos escolares a alumnos con necesidades. La Jefa Distrital, Silvia Mell, mediante un mail que envió a numerosas directoras de escuelas de Avellaneda busca impedir que se cumpla el Programa Municipal “De Punta en Blanco”.

Mell fue deschavada por sus propias subordinadas ante la mala intención que tiene la disposición que con tal de no acceder a que la Comuna entregue guardapolvos a chicos desprotegidos, busca prohibir la iniciativa que fue aprobada por el Concejo Deliberante y que impulsa la igualdad.

Lamentablemente, esta disposición adoptada por la Jefa Distrital será una jugada más que buscará -sin importar los daños y perjuicios que genere en la comunidad- imponer la política electoral por encima de los beneficios de todos los vecinos.