Randazzo juega a fondo

En tiempos en que el Partido Justicialista busca la unidad, Florencio Randazzo presentó los avales del espacio para competir en una interna dentro del peronismo. Algo que el kircherismo busca evitar para no mostrar debilidad.

El espacio que impulsa la candidatura del ex ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, presentó 30 mil avales. “Estamos convencidos de que lo mejor es ir a una interna para dirimir quién es el mejor candidato del espacio opositor”, planteó en conferencia de prensa Alberto Fernández, designado jefe de campaña del ex ministro nacional.

“También somos en esencia democráticos y la voz más importante es la del ciudadano, queremos que la gente se exprese y nosotros estamos con-vencidos de que estamos en la senda correcta”, agregó, y amplió: “Cuando pedimos revisar el pasado también pedimos revisar las estrategias electorales que en el pasado se ejecutaron: en el pasado se resolvió que no existiera PASO y perdimos, y donde hubo PASO esos espacios se fortalecieron y algunos de ellos llegó al poder”, en relación al frente Cambiemos.

Tras los avales, el próximo paso de la estrategia que despliega el randazzismo es la presentación de los equipos técnicos y las propuestas.

Una apuesta que golpea los cimientos de la preciada unidad justicialista.