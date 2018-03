Rodríguez Basalo: “Que haya menos abogados habilitados, significará muchos menos derechos”

El presidente del Colegio de Abogados de Quilmes (CAQ), Bienvenido Rodríguez Basalo, rechazó de plano el proyecto que condiciona el ejercicio de la matrícula profesional letrada. Posición que va en igual línea que otros Organismos de la Provincia.

“Hemos mantenido una posición histórica, esto es un intento de separar el título habilitante del académico. Rechazamos de plano esta idea”, afirmó el titular del CAQ ante la avanzada legislativa. Y no dudó en agregar: “Esto no significa que el abogado no debe seguir estu-diando, a diario vemos como lo hacen. Mucho menos aún cuando se habla que el nivel de litigiosidad o los problemas de la Justicia están vinculados con la formación de los profesionales. Esta cuestión está relacionada a falta de presupuesto, a problemas edilicios, el compromiso pasa por transformar la Justicia, con la notificación electrónica, el token, el expediente digital y eso los abogados lo demostramos a diario”.

Sobre los problemas que se generarían al ser aplicada la ley, Basalo aseguró “que nadie se confunda, al haber menos abogados habilitados habrá menos derechos. Reitero nosotros como colegios redoblamos la apuesta y lo vemos con la formación constante de los profesionales que genera letrados idóneos, capaces, que buscan ser mejores en su formación en pos de un mejor servicio de justicia para la sociedad”.

La Provincia busca reducir la cantidad de juicios que considera innecesarios y demasiado prolongados que generan gastos y movimientos de recursos en el ámbito del Poder Judicial, por lo que la reforma plantea exámenes a los recién recibidos que evalúen los parámetros intelectuales del candidato pero también la capacidad práctica para afrontar casos puntuales y reales.