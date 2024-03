La Diputada Nacional del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad Romina Del Plá, se refirió a las inundaciones en la Provincia, junto a Guillermo Kane Diputado Provincial por el PO-FIT-U y Néstor Pitrola Diputado Nacional electo por rotación de banca. Los dirigentes del Partido Obrero apuntaron contra los diferentes gobiernos que han pasado por la provincia y contra el gobierno nacional.

En ese sentido Romina Del Plá sostuvo que: “Las inundaciones en varios distritos y localidades de la Provincia de Buenos Aires no puede simplemente circunscribirse a que llovió más de lo habitual. Acá hay una realidad y es que durante décadas los diferentes gobiernos, ya sean peronistas, radicales o macristas no han realizado las obras de infraestructura suficiente para evitar el desastre. La indiferencia del gobierno revela que para ellos la Casta eran las familias que están inundadas. Hay cientos de personas bajo el agua, prácticamente no está habiendo ayuda por parte de los gobiernos municipales, provincial, ni nacional”. Del Plá que además de ser diputada sigue ejerciendo como docente dijo que “Como a mucha gente hoy me fue imposible llegar a trabajar en la escuela de Aldo Bonzi donde entraba 7:30 h., San Justo y la Rotonda están completamente inundados. En los barrios cercanos al río y arroyos, la situación se agrava. Espinoza se jactaba ayer de las obras y La Matanza está bajo el agua”.

En la misma línea Guillermo Kane hizo hincapié en que: “A la motosierra de Milei se sumó a años de desidia, falta de urbanización y obras públicas. Se han desarmado las cuadrillas que limpiaban desagües y zanjas, provocando que en pocas horas de lluvia esté inundado todo el conurbano. Necesitamos un plan de emergencia, un relevamiento del gobierno provincial y los municipios que hagan llegar asistencia inmediata a todos los inundados y que pongan en marcha todas las obras hídricas necesarias. Organicemos la solidaridad entre los trabajadores frente a la falta total de una respuesta del Estado”.

Por último, Néstor Pitrola dijo que: “Ningún gobierno puede desligarse de la responsabilidad de la grave situación que están padeciendo cientos de familias por las graves inundaciones, mucho menos el gobierno de Milei que desde que asumió no ha hecho otra cosa que tomar medidas contra la población trabajadora”. El recorte de las cooperativas que realizaban tareas de limpieza hizo que dejen de funcionar sumado a la eliminación de la obra pública hizo que se agravara sin dudas la situación en los barrios más vulnerables, que ya vienen siendo golpeados por la falta de asistencia en los comedores populares”

Para finalizar Pitrola señaló que: “Milei y su Ministerio de Capital Humano, aunque a esta altura debería llamarse Inhumano, no han dicho una sola palabra de qué van a hacer para asistir a las familias inundadas. Las y los trabajadores necesitamos organizarnos como clase y un plan de lucha para derrotar el plan de ajuste de Milei”.