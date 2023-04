Este viernes, el senador provincial de Avellaneda, Emmanuel González Santalla, presentó los 'Talleres de capacitación de la Ley de Infancias Respetadas en las Asociaciones Civiles' que articularán el Instituto IDEAL Avellaneda y la SENAF con las instituciones locales.

Acompañaron a González Santalla durante la presentación, Alfredo Fenili, director de Capacitación de la Secretaría de Deporte de la Nación; Mónica Santino, ex jugadora y directora técnica de fútbol femenino, el ex jugador de fútbol Hugo Lamadrid, autoridades de la SENAF e IDEAL Avellaneda, y representantes de más de 50 instituciones de Avellaneda.

En su exposición, Santalla* enfatizó: "Es una herramienta fundamental para construir y deconstruir los espacios que le brindamos a nuestros pibes y pibas en las instituciones barriales. El Estado no puede seguir ausente mientras miles de chicas y chicos sufren la violencia de los adultos que exigen resultados deportivos.". Y agregó, "queremos que la Ley no quede en un papel sino que la podamos llevar adelante con el compromiso de todos y todas.”

Luego, tomó la palabra Santino, quien expresó: ”Nos juntamos hoy para poner esta Ley en movimiento pero considerándola, por sobre todas las cosas, un instrumento, una guía, un faro para seguir adelante en el trabajo que realizamos en las instituciones deportivas todos los días. Las respuestas están en la propia comunidad y está Ley es una gran manera de comenzar a desarmar los dispositivos de violencia".

A su turno, Lamadrid* se refirió a las instituciones barriales: "Nuestros clubes son un lugar muy importante, y su tarea de contención y acompañamiento en el desarrollo de nuestros chicos y chicas es más que fundamental. Los clubes de barrio tienen que volver a ser ese lugar donde los chicos tienen ganas de ir a jugar y de eso trata el espíritu de esta Ley."

Hacia el final de la presentación, Fenili, especialista en psicología deportiva, expresó: ”El deporte es una actividad en donde podemos canalizar los valores que necesitamos transmitirles a nuestros chicos y a nuestras chicas, y que esos valores no sean solo declaraciones y se hagan presentes en la actividad misma.”

La iniciativa busca "prevenir y erradicar la violencia y la discriminación ejercida contra los niños, niñas y niñes"; y garantizar el pleno ejercicio de su derecho al juego, la recreación y el deporte en el ámbito de las asociaciones civiles. Además propone la construcción de "abordajes interdisciplinarios e intersectoriales en salud mental y física" que promuevan el cuidado, los lazos de solidaridad y el trabajo colectivo.