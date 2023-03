Tras mantener una serie de encuentros con vecinos y productores agropecuarios de la Cuarta Sección Electoral, el precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires aseguró: “La gente quiere cambios profundos y desde el día uno los vamos a hacer”.

El diputado nacional y precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, realizó este viernes una recorrida por diferentes localidades de la Cuarta Sección Electoral para mantener encuentros con vecinos y productores locales, quienes le manifestaron el drama que atraviesa su vida cotidiana como consecuencia de la inseguridad y la sequía.

La recorrida comenzó en Gral. Arenales, donde almorzó con productores locales, acompañado por el intendente de Junín, Pablo Petracca; el de 9 de Julio, Mariano Barroso; y el diputado provincial Walter Cuchetti.

Luego, Santilli brindó una conferencia en el Club Arenales y manifestó: “Vamos a perder 20.000 millones de dólares por la sequía, lo que implica también una reducción importante de viajes: menos paradas en estaciones de servicio, menos venta de comida y de combustible y, por lo tanto, menos trabajo. Todo eso es un impacto muy fuerte para las familias bonaerenses”.

El itinerario continuó con una reunión con productores de Gral Pinto que hace tiempo reclaman la emergencia agropecuaria en la zona, y finalizó en Gral Viamonte, donde visitó a una vecina víctima de la inseguridad, a quien le desvalijaron su casa en un campo de Los Toldos.

“Falta menos para poder generar trabajo en nuestro país, que es lo que necesitamos. Falta menos para vivir en paz, tranquilos, para ver a nuestros hijos en la escuela y terminar con un gobierno que no te brinda seguridad, educación ni trabajo”, expresó tras sus encuentros con productores y vecinos.

En ese sentido, se refirió a las posibilidades de Juntos por el Cambio de cara a los comicios de este año: “Creo que vamos a ganar estas elecciones, como lo hicimos en 2021. La sociedad quiere un cambio profundo, no alcanzó con lo que se hizo en cuatro años. Tenemos que profundizar y lo vamos a hacer desde el primer día”.

“¿Quién puede estar en desacuerdo con que los chicos deben ir a la escuela a estudiar y no a ser adoctrinados? ¿Quién puede estar en desacuerdo con que hay que generar más trabajo en lugar de planes? ¿O con que hay que exportar más? Acá el problema no son los planes, sino que hay seis millones de personas que sostienen a otras 18 millones. No hay país en el mundo en el que pase eso. Hay que cambiar esto: generar trabajo y producir el doble”, afirmó.

El precandidato a gobernador señaló: “Estoy convencido de que hay que sacarle la pata de arriba de la cabeza al productor y al que quiere invertir, bajar los impuestos, reducir la presión fiscal y eliminar tasas para que la gente pueda empezar a trabajar en vez de solo pagar. Hay que simplificar la logística en la provincia. No bajás todos los impuestos de un día para el otro, pero hay que generar un camino para que eso suceda”.

El “Colo” finalizó sus declaraciones con críticas hacia el Gobierno nacional: “El ajuste que están haciendo es enorme, y el desajuste es, incluso, más grave. Es el mayor índice de pobreza de la historia, la mayor inflación desde la ‘híper’, y el mayor endeudamiento anual. Todos los indicadores son horribles, es muy grave lo que está pasando”.