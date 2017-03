Se agrava el conflicto docente

El Frente Gremial Docentes continuará con la huelga hasta el jueves, momento en el que se movilizarán a la Gobernación para exigirle personalmente a la gobernadora María Eugenia Vidal un aumento salarial del 35%, tras la oferta oficial del 19% más una compensación de 500 pesos por única vez.

No es algo nuevo en la Provincia que los gremios docentes paren durante el inicio de clases. Y más cuando las partes se encuentran empecinadas y sostienen sus posturas mientras miles de chicos de escuelas públicas no pueden ingresar a clases.

Pese al dictado de la conciliación obligatoria, que según los maestros fue dictada ilegalmente, desde el Frente Gremial Docente se advirtió que retomarán las negociaciones salariales si las autoridades provinciales los convocan por fuera de la conciliación obligatoria rechazada que rige desde el sábado pasado.

Mientras se lleva adelante el tercer día de paro de la semana, y antes de la medida nacional prevista para el jueves, se adelantó que se resolverá ese último día si dictan clases el viernes o extienden la medida de fuerza.

Sobre la conciliación obligatoria que buscan aplicar se sostuvo que “es ilegal” y se apuntó que “vamos a recusar a la cámara y dos de los jueces vamos a iniciarles un juicio político o mejor dicho tribunal de enjuiciamiento porque sacaron una resolución el cual el juez que votó en disidencia aclara que no tienen facultad para hacerlo porque no fue requerido formalmente por la apelación que hizo el gobierno y ellos por motu propio sacaron este fallo que inhabilita el fallo del juez Arias pero no lo podían hacer de la manera que lo hicieron”.

La Provincia inició las clases el pasado viernes y sigue la huelga. Los bonaerenses no tendrán clase este miércoles y tampoco el jueves, mientras que el viernes es un día indefinido.

El conflicto con los docentes volvió a agravarse con el llamado a un nuevo paro nacional de cuatro días (15, 16, 21 y 22 de marzo) y el fracaso de la negociación salarial.

Por su parte, la Provincia busca debatir el conflicto por las paritarias docentes con los alumnos dentro de las aulas. “Sin la coacción y la amenaza del paro”, afirman. Pero lo cierto es que no dan respuestas a las demandas de los docentes. Un hecho que seguirá repitié