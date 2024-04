Después de las elecciones que buscó y logró suspender el actual titular del SOEMQUIL Sindicato Obreros y Empleados de la Municipalidad de Quilmes), Ricardo Terrizano, los opositores de la Lista 2 están que trinan y buscan que cuanto antes pueda realizarse el comicio gremial.

Señalaron desde la lista que encabeza el joven Sebastiàn Pellegrinelli: "Queremos tener un sindicato a la altura de las circunstancias que prolongue la formación sindical para la defensa de cada trabajador y trabajadora que opte afiliarse , tenemos un desafío por delante y deseamos asumir este recambio generacional entendiendo que las formas son de diálogo , consenso y sobre todo mucho respeto ante cada situación de nuestros afiliados y afiliadas".

A cinco días de anularse la elección sindical, y aún esperando nueva fecha, agregaron desde la oposición a Terrizano que "no entraremos en chicanas , ni operaciones que no concuerden con nuestra manera de pensar y sobre todo nuestra lucha sindical que es larga y con mucha proyección hacia un presente sindical mejor y un futuro que otorgue transparencia hacia lo que se viene. Para eso hay que votar la Lista 2, no hay otra opción".