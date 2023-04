Los números no pasaron desapercibidos para nadie durante el fin de semana. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, es el dirigente nacional con mejor imagen positiva y quién triunfaría en la interna de Juntos por el Cambio con una ventaja de hasta 7 puntos porcentuales sobre Patricia Bullrich. Y ante la consulta: ¿Si las elecciones fueran mañana a qué espacio político votaría?, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio quedan igualados en un 27%.

Así lo reveló la última encuesta de la consultora Opina Argentina, que se realizó entre el 5 y el 15 de abril sobre un universo de 1.402 casos en los principales centros urbanos del país. El estudio tiene un margen de error del +/- 2,6%.

El relevamiento indicó que Rodríguez Larreta encabeza el ránking de imagen positiva a nivel nacional con un 49%, seguido por el diputado nacional por La Libertad Avanza Javier Milei (44%); el ministro de Economía, Sergio Massa (36%); la diputada del PRO, María Eugenia Vidal (35%), y Bullrich (35%).

Al respecto, la encuesta indicó que el expresidente Mauricio Macri es el dirigente nacional con mayor nivel de imagen negativa (75%); seguido por el presidente, Alberto Fernández; (71%) y la vicepresidenta, Cristina Kirchner (68%).

La consultora evaluó dos escenarios hacia las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y en ambos casos ganaría la interna Rodríguez Larreta.

En el primero obtendría el 16% de los votos frente a un 10% de Bullrich y 5% del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. En el segundo, sin rivales de la Unión Cívica Radical, Rodríguez Larreta conseguiría el 18% contra un 11% de Bullrich. Además, JxC se impondría como la fuerza más votada en las primarias, en ambos escenarios consultados.

En el primero obtendría el 31% frente al 26% del Frente de Todos, mientras que terceros quedarían los libertarios con el 23%. En el segundo, conseguiría el 29%, con un 26% del Frente de Todos y un 24% de los libertarios.

¿Si las elecciones fueran mañana a qué espacio político votaría?, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio quedan igualados en un 27%. En un tercer lugar aparece Javier Milei con un 23%, el peronismo no kirchnerista con un 5% y la izquierda con un 3%. En tanto, hay un 14% de los votos que no tienen destino claro y se dividen en voto en blanco, votos a otros candidatos o no sabe a que candidato votará.

El estudio de Opina Argentina marca que el escenario electoral está dividido en tres tercios similares, con un empate entre el Frente de Todos y Juntos, seguido de cerca por la Libertad Avanza. Proyecta elecciones parejas para las PASO y las generales, además de un sostenido crecimiento de Milei.