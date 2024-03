En la Sede del Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación (SUTEBA) de Quilmes, se colocó una baldosa y se rindió un emotivo homenaje a María Luisa Martínez, Partera del Hospital Iriarte, Detenida Desaparecida en 1977.

En el predio, donde hoy está el SUTEBA, vivía la familia directa de María Luisa, acto en el que la Secretaria de Derechos Humanos del SUTEBA, Patricia Erausquin, dio pie a Gabriela Alonso, que explicó el proyecto los Barrios Tienen Memoria, que continuará con cartas dirigidas a los vecinos referidas a las baldosas que existen y a ésta en particular. Luego se pasó al mensaje de la hija de María Luisa, María Leonor González, Pety, dando testimonio de vida cuando habitaba la casa allí ubicada, donde fue secuestrada junto a su esposo y otros compañeros. Ellos sobrevivieron. No así María Luisa, que junto a su consuegra escribieron en ese lugar la carta que alertó a la familia de Silvia Isabella Valenzi sobre el nacimiento en condiciones de cautiverio de Rosita. Silvia había sido trasladada por el ahora condenado a prisión perpetua, ex médico de la policía bonaerense Jorge Bergés.

Walter Ormazábal, referente docente y de Derechos Humanos, fue el encargado de presentar y dar la palabra al doctor Justo Horacio Blanco y a quien militó con María Luisa en aquellos años, Cristina Andreu.

El doctor Blanco fue quien asistió a Silvia Isabella Valenzi luego de haber impedido el ingreso a la sala de partos a los policías que la custodiaban. Hecho que permitió obtener información sobre la mamá y la beba, prematura producto de las torturas. También fue quien inscribió en el libro de nacimientos a Rosita, documento que luego fue alterado borrando burdamente la anotación. El doctor Blanco manifestó que el objetivo de Bergés era el robo para su venta de la bebé, como era su forma de actuar, cosa que se concretó, desconociéndose hasta hoy qué fue de ella. La mamá, Silvia, permanece desaparecida.

A su turno Cristina Andreu resaltó la militancia gremial y política de María Luisa, quien fue dirigente del Sindicato de la Sanidad y Secretaria Gremial de la CGT Regional, además de participar en la Rama Femenina del Partido Justicialista. Destacó la formación profesional de la Partera, así como su compromiso social permanente.

Seguidamente hizo uso de la palabra el nieto de María Luisa, Francisco Ciavaglia, quien manifestó el agradecimiento de la familia, más allá que no alcanzaría la vida para hacer homenajes individuales a los 30.000 Detenidos y Detenidas Desaparecidos y Desaparecidas.

Finalmente la Secretaria General del SUTEBA, Fabiana Pérez Valdéz agradeció a las autoridades presentes del municipio Hugo Colaone y Julio Sosa y del Concejo Deliberante Ezequiel Arauz y Mariano Casado. Y explicó la importancia de esta actividad en la Sede de SUTEBA, señalizada como lugar de Memoria el año pasado, con motivo de los 40 Años de Democracia.

Finalmente convocó a las actividades que se realizarán el 22 de marzo en el Sitio para la Memoria Ex-CCD Pozo de Quilmes y a la Marcha a Plaza de Mayo del domingo 24. Coincidiendo con los demás oradores que se trata de un momento clave, ya que por primera vez desde la recuperación de la Democracia tenemos en Argentina un gobierno negacionista de los crímenes de la Dictadura y reivindicador de los represores y genocidas.