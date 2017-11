Tiran piedras para robar en la bajada de la autopista, y trasciende porque son famosos

Mónica Farro y Cecilia Oviedo fueron víctimas de la inseguridad cuando le apedrearon el auto en el que viajaban para robarles en la peligrosa bajada de la autopista Buenos Aires La Plata en Quilmes. Las vedettes se suman a la extensa lista de vecinos que sufren estos hechos violentos, pero trasciende porque son figuras públicas que contaron el tema en las redes sociales.

En horas de la noche del jueves pasado, delincuentes apedrearon los autos en los que viajaban junto con otras personas las vedettes que iban al un boliche de la zona a trabajar. Producto de los impactos, uno de los vidrios de la ventanilla se rompió y Oviedo se lastimó la cara.

Ante este lamentable hecho, la vedette se descargó en Twitter: “En la bajada de Quilmes te tiran piedras para robarte, por suerte estamos todos bien. Basta con esta inseguridad Patricia Bullrich empiecen hacer algo. Mañana no sabemos si volvemos vivos a nuestras casas. Mucha bronca y tristeza”.

Y agregó: “Otra cosa, el piedrazo que me comí en la cara y el impacto del vidrio que explotó, que pensamos que eran tiros…me voy acordar siempre de usted señora. Si se la puede llamar así”, le dijo a la Ministra de Seguridad.

Esta situación no es la primera vez que sucede. Vecinos denuncian que desde hace tiempo malvivientes intentan detener a piedrazos los vehículos para que se detengan y así robar las pertenencias de los ocupantes.

Mientras tanto, las policía parece no hacer nada.