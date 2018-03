Ultima Encuesta: A Molina y Mussi, por ahora, no hay con qué darle

La consultora O&P Mediciones realizó un estudio de opinión en la Tercera Sección Electoral que dio a conocer ayer martes a última hora. Números que potenciarán las aspiraciones reeleccionistas de algunos y el retiro de otros. Del estudio también se desprende cuál es la opinión de los consultados sobre el presidente Mauricio Macri, como el de la gobernadora María Eugenia Vidal.

Ante la pregunta si votaría a su intendente, los consultados destacaron la gestión del jefe comunal berazateguense Juan Patricio Mussi, a quien lo votaría el 61.5%. No lo votaría el 34.4%, y NS/NC 4.1%.

En el caso de Quilmes, el 57.2% de los vecinos de Quilmes votaría a Martiniano Molina. Mientras que no lo votaría el 36.4%. Y NS/NC 6.4%. Algo parecido sucedió en Lanús: A Néstor Grindetti lo votaría 57%, y no lo votaría 36.3%. Mientras que NS/NC 6.7%.

En Esteban Echeverría el 45.2% votaría Fernando Gray. No lo votaría 42.4%. Y NS/NC 12.4%. Casi en la misma sintonía, en Lomas de Zamora a Martín Insaurralde lo votaría 44.9%. No lo votaría 43.1 %. Y NS/NC 12%.

En Avellaneda, votarían a Jorge Ferraresi el 43.8%. Pero no lo votaría 48.2%. Y el 8% NS/NC.

A Mariano Cascallares (Almirante Brown) lo votaría 41.2%. Pero no lo votaría 49.3%. Y NS/NC 9.5%.

Finalmente, el intendente que es altamente rechazado por la ciudadanía es el jefe comunal de Florencio Varela Andrés Watson. El estudio dejó claro que lo votaría 34.2%. Que no lo votaría 60.9%, y NS/NC 4.9%.

En tanto al ser consultados: ¿Cómo calificaría, en términos de gestión, al Gobierno Nacional?

El 34,3% dijo ser positiva. Mientras que el 48,5% negativa. Y la imagen de Mauricio Macri tiene una positividad de 37.8%, y la negativa es del 48%.

Algo totalmente opuesto sucede con la imagen de la gobernadora María Eugenia Vidal. El 59 % de los consultados la calificó de positiva. Mientras que el 35.1 negativa. Y a su gestión en la Provincia el 49,2% positiva, y el 31,6% negativa.

Según la ficha técnica, el estudio tiene la intención de medir el nivel de satisfacción de los vecinos con la gestión de los gobiernos Nacionales, Provinciales y locales propios de cada intendente de la Tercera Sección Electoral.

Para hacer la muestra, se relevaron 7492 casos efectivos entre el 5 y el 12 de Marzo del 2018, con un sistema mixto (telefónico y presencial) y se desglosará en edad, sexo y nivel educativo de los censados.