Ultima encuesta de Villegas & Asociados: Números que ensalzan a Molina

Comenzó la campaña política, y tal como adelantamos en la edición pasada “Arrancó Temprano” la cosa. Por lo que oficialistas y opositores buscan saber qué pasa en cada uno de los distritos importantes del Conurbano. Situación por la cual, Villegas & Asociados realizó un sondeo de opinión en Merlo, La Matanza, Florencio Varela, Quilmes, Lomas de Zamora y Lanús. Encuesta por la que busca conocer la opinión del vecino sobre la imagen del Intendente y la prestación del servicio municipal.

En Quilmes, el intendente Martiniano Molina tiene un total de imagen positiva de 59.5 por ciento. Y negativa de casi el 27.6 por ciento.

Al desglosarse la positividad y la negatividad se desprende que Molina tiene una imagen Muy buena 15.3%, Buena 20.1%, Regular/Negativa 12.9%, Mala 9.4%, Muy mala 5.3%, Ns/Nc 12.9%.

Sobre los aspectos positivos del Gobierno municipal quilmeño, los vecinos calificaron a Servicios Públicos 20%, Bacheo 21%, Seguridad 10%, Salud 6%, Atención Vecinal 16%, Medio Ambiente 9%, Educación 8%, Ninguno 10%.

Otro dato que no pasó desapercibido para Villegas & Asociados es que Martiniano Molina no perdió imagen positiva, a diferencia de otros jefes comunal como el ca-so de Julio Pereyra o Néstor Grindetti.

Datos de la Encuesta

Es un sondeo de opinión pública en GBA. Informe realizado entre el 2 y el 9 de febrero en Merlo, La Matanza, Florencio Varela, Quilmes, Lomas de Zamora y Lanús. La recolección de datos se realizó telefónicamente con tecnología IVR, que utilizó preguntas pregrabadas que los entrevistados respondían mediante los números del teléfono. La selección de hogares se realizó a partir de una muestra aleatoria de teléfonos fijos. Poste-riormente, los resultados fueron ajustados por pará-metros censales de Municipio, sexo, edad y nivel edu-cativo.

Cantidad de casos efectivos rondó los 4300 casos (Un aproximado de 700 por distrito) en cada medición. El margen de error estimado (bajo un nivel de confianza del 96,1%) no supera el +/- 2.9%.