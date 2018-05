El Concejo Deliberante no sesionó. Su presidente, Juan Manuel Bernasconi, tuvo un cuadro de hipertensión por el que no se pudo culminar la sesión ordinaria pactada en el reglamento del HCD. Según se informó, su cuadro clínico obligó a un cuarto intermedio que -aseguran- será levantado en las próximas horas..

Por su parte, los ediles de los bloques opositores realizaron exposiciones en sus bancas, las que no tienen carácter legislativo. En tanto el temario dispuesto en el Orden del Día, será ingresado y tratado a la brevedad.