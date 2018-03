Una genia: El mísero canje de la senadora bolivarense Gladys González vive a 30 cuadras del Congreso y le dan tickets aéreos que canjea por efectivo

A través de la disposición 156 de la Cámara de Senadores de la Nación, la dirigente bolivarense Gladys González, canjeó -nuevamente- por dinero sus pasajes de avión, a pesar de vivir a 30 cuadras del Congreso. Lo llamativo es que González quiere volver a ser candidata a Intendente de Avellaneda por lo que no necesitaría pasajes aéreos para ir al Senado, situación por la cual el concejal de Avellaneda, Daniel García, la denunció ante la Justicia al cierre de esta edición.

El pasado 7 de febrero la legisladora canjeó los vuelos aéreos que no usó en enero por la cifra de 68.020 pesos, las que sumó a su dieta. Si bien este acto administrativo es ‘legal’, demuestra al menos un manejo poco ético por parte de González y el Senado, ya que el canje por dinero en efectivo significa una especie de sobresueldo.

Si bien goza del privilegio de la “chequera” de pasajes aéreos como todos los legisladores que viven en el interior del país, ella no necesita pasajes. Sobre todo, teniendo en cuenta el pedido de la Casa Rosada de “austeridad”.

La denuncia con documentación que acredita dicho manejo. No es la primera vez que García denuncia a González: anteriormente fue denunciada por manejos sospechosos al frente del SOMU durante 2017. El último escándalo en relación a la gestión del SOMU fue la designación de la ex empleada del ministro Jorge Triaca, Sandra Heredia. Pero hay denuncias por más de 80 contratados y desvíos de fondos, denuncias que González no ha aclarado aún.

El 18 de febrero de 2015, el Juez Federal Rodolfo Canicoba Corral dispuso la intervención del SOMU y el procesamiento y posterior detención de su por entonces secretario general, Omar “Caballo” Suárez. Al frente de la intervención fue designada la hoy Senadora Nacional Gladys González, que posteriormente dejó el cargo para asumir la conducción de la ACUMAR y luego la senaduría.