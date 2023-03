Se realizó la Standard Chartered Stanley Marathon 2023 -también conocida como "La Maratón de las Islas"- la carrera más austral del mundo para distancias de 42K, que se desarrolla en las Islas Malvinas. Berazategui fue representado por Mirian Cao -hermana de un excombatiente-, quien salió 5ta en la categoría general y 1ra entre argentinos.

Sobre esta emotiva experiencia, la corredora expresó: "Nuevamente cumplí con la tarea más importante de mi vida, que es venir a correr los 42K a las Islas Malvinas, representando a todo el pueblo argentino y a la ciudad malvinera de Berazategui. Estoy inmensamente feliz porque viví una experiencia maravillosa. Esta maratón se da bajo un clima muy adverso, muy difícil".

"Tengo un vínculo personal con las Islas, porque mi hermano Marcelo fue a la Guerra. Yo solamente tenía 9 años cuando se fue y lo esperé hasta que volvió. Crecí preguntándome por qué mi hermano se había ido a una guerra, dónde quedaba Malvinas. Miraba ese lugar en el mapa y me proponía llegar hasta ahí", continuó Cao.

Asimismo, la atleta berazateguense confesó: "Es mi cuarta maratón en Malvinas. El hecho de querer competir surgió de dos hechos importantes de mi vida: superar un cáncer de útero y sobrevivir a una relación en la que sufrí violencia de género. El deporte me ayudó a canalizar estas situaciones; descubrí que me ayudaba con la recuperación. De a poco salía a caminar, luego empecé a trotar y después a correr. Un día me propuse venir a correr a Malvinas y pude hacerlo en 2013. Por un lado, vine a homenajear a mi hermano; por el otro, a dejar atrás lo que me había pasado".

"El mensaje que quiero transmitir al correr en Malvinas es que no nos olvidemos de lo que pasó en 1982 y el saber que todos pasamos por diferentes situaciones en la vida, pero que depende de cada uno cómo quiere que termine esa lucha interna que tenemos con uno mismo. Cada vez que vengo, trato de demostrarme a mí misma que lo voy a intentar y lo voy a lograr", relató la corredora.

"Que Berazategui sea una Ciudad Malvinera es un orgullo, me da una felicidad inmensa. En gran parte es por el intendente Juan José Mussi, porque es malvinizador, porque conoce la causa y porque ayudó a los excombatientes en todo momento. Tenemos muchos retoños que van a florecer y las próximas generaciones van a seguir hablando de Malvinas, porque es necesario", concluyó Mirian Cao.