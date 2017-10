Vecinos de Quilmes Oeste le apuntan a una antena de telefonía

Hace unos días que vecinos de la calle Urquiza entre San Mauro y Amoedo, de Quilmes Oeste, juntan firmas para evitar que se ponga en funcionamiento una antena de telefonía celular clandestina que ya fue instalada en el más absoluto silencio. Los propios denunciantes mencionan que fue obra de Movistar y Telefónica de Argentina (ver imágenes).

La antena en cuestión no cumple con la ordenanza vigente, por lo que los damnificados realizarán una denuncia formal contra la empresa Movistar y también contra los vecinos que permitieron su colocación, a cambio de una abultada suma de dinero, se habla de 50 mil pesos mensuales. “No queremos que instalen una antena de estas características”, señalan casi al unísono los vecinos de más de cinco cuadras a la redonda.

En este sentido, también mostraron su malestar con los propietarios de la vivienda que autorizaron esta polémica instalación, señalando que “desde hace años viven acá, podrían habernos consultado sobre lo que iban a hacer; hace unos años quisieron instalar una antena más chica en el cuarto piso del club Villa Elsa, y el barrio votó que no estaba de acuerdo”.

La antena en cuestión fue instalada durante el pasado fin de semana, y en los días previos fue evidente el movimiento que se observaba en esa vivienda. “Bajaron equipos muy grandes y pesados, y nos decían que eran maquinas lavadoras”, expresaron indignados.

Ordenanza clara: No pueden instalarse cerca de sanatorios o escuelas

La ordenanza que regula la instalación de antenas de telefonía celular en el distrito data del año 2008, y en su artículo número 7 es clara en cuanto a las restricciones. “No se podrán instalar a menos de 400 metros de sanatorios o clínicas privadas, ni tampoco de escuelas públicas y privadas”, explicaron con la ordenanza en la mano. Vale agregar que a 50 metros se encuentra el Colegio San Mauro y a 200 metros el Sanatorio Urquiza, en pleno corazón de Quilmes Oeste.

Al cierre de esta edición, la Muncipalidad había advertido a Telefónica de Argentina de no instalarse allí, sin embargo -dicen- habría hecho caso omiso. En el medio de la discusión de nuevas antenas, esta antena complica todo. Una historia que continuará…