Aprovechando el buen clima del fin de semana, miles de vecinos y vecinas disfrutaron de la belleza de la costa quilmeña del Río de La Plata gracias a la iniciativa "Verano en el Parque de la Ribera" que organizó el Municipio con stands, sorteos y actividades recreativas para toda la familia. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, estuvo el domingo recorriendo el parque y charlando con quienes se acercaron a disfrutar de la jornada.

En el flamante espacio de avenida Otamenti y Cervantes se instalaron variedad de foodtrucks con precios populares, stands con productores cerveceros artesanales, de emprendedores, y también con barberos y tatuadores. Además, hubo espacio para música, shows de artistas, exhibiciones, sorpresas y sorteos.

En este sentido, la vecina Sonia Villa del barrio Villa Argentina señaló: "Es la primera vez que vengo y el Parque de la Ribera es espectacular, no me lo esperaba así. Es muy bueno esto que organizó el Municipio porque también le da la oportunidad a emprendedores de mostrar sus trabajos". A su vez, Graciela Enrique del barrio IAPI, agregó: "La verdad que me sorprendió el Parque de Ribera, está muy lindo. Me parece estupendo, está muy bueno para que la gente disfrute".

En tanto Soledad Acuña de Quilmes Centro, dijo: "Es la segunda vez que vengo al Parque y la verdad está muy lindo. Está buenísimo todo esto. Es un lugar tranquilo para estar en familia". Y Mirna Galeano de la localidad vecina de Berazategui finalizó: "El espacio es espectacular. Me encanto y me gustaría volver".

El nuevo Parque de La Ribera es una imponente obra que cuenta de 6 hectáreas equipadas con espacios de juegos, esparcimiento, deportes y recreación; con un skatepark, un anfiteatro, diferentes áreas de picnic, un patio con juegos infantiles para niños y niñas y otro pensado para adultos mayores con mesas de juegos. A su vez, dispone de un patio para realizar ejercicios aeróbicos, una bicisenda de 2.000 metros que recorre todo el parque y un sendero de 2.500 metros de extensión para que los vecinos y vecinas puedan caminar y disfrutar del espacio.