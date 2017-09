Vidal quiere acelerar la urbanización de las villas más emblemáticas del conurbano, entre las que se destaca Itatí en Bernal

Según anticiparon fuentes de la cúpula de la gobernación, se tratará “de la primera intervención en villas con fondos y planificación bonaerense de toda la historia”; así, la gobernadora María Eugenia Vidal quiere acelerar la urbanización de las villas más emblemáticas del conurbano, en un contexto de un esquema que se pondrá en práctica luego de las elecciones, financiado con fondos bonaerenses, y que busca ser una de las huellas de la segunda etapa de su gestión.

La estrategia del vidalismo contempla una urbanización “a gran escala” de las diez villas de emergencia “más grandes y emblemáticas” del conurbano bonaerense, estando entre las primeras consideradas Itatí (partido de Quilmes), Puerta de Hierro (La Matanza) y La Cava (San Isidro), aunque aún no se confirmó que sean las primeras tres a intervenir.

“La idea es poder demostrar lo que se puede hacer desde la gestión e imitar a lo hecho en la Villa 31. Pero será un plan que no se va a anunciar, la idea es ir de a poco y que se vaya viendo”, explicaron desde el entorno más próximo de la gobernadora, y aclaran que la iniciativa apunta para después de las elecciones generales de octubre y, especialmente, para 2018.

En La Plata no descartan que si los fondos corrientes no alcanzan, se pida financiamiento de organismos multilaterales (como ya ocurre en las urbanizaciones que lleva adelante el gobierno nacional), aunque apuestan al incremento de los recursos disponibles tras el eventual fallo de la Corte Suprema respecto del Fondo del Conurbano.