El candidato a intendente de Lomas de Zamora de JXC Guillermo Viñueales respondió a las acusaciones del presidencial Javier Milei. Respuesta que fue publicada en sus redes sociales luego de la Noche de Mirta Legrand, donde se preguntó: “¿Sabe porque Bullrich no dice nada de lo de Insaurralde? Porque ella lleva de Intendente en Lomas de Zamora al que fue durante 10 años mano derecha de Insaurralde".

Viñuales no titubeó y le respondió a Milei:

“Está bien informando Javier Milei, fui casi 10 años jefe de gabinete de Insaurralde. Hasta que renuncié al cargo y a la concejalía que aún podría tener. Me fui cuando llegó la Campora, cuando apareció Showmatch y la farándula. Cuando se fue a Puerto Madero (si, se fue, es cierto) y cuando los vecinos de Lomas dejaron de ser prioridad para su gobierno. Hace ya casi 4 años de eso, algo que me costó todo tipo de amenazas; amenazas a mi, a mi familia y militantes.

Evidentemente usted no supo ver lo mismo. Sus listas rebalsan de gente de Insaurralde y Massa en todo el conurbano.

Y le cuento algo más @JMilei, no hay más casta que su candidato en Lomas, algo que tanto detesta.

Su candidato no solo es un empresario gastronómico, sino que sus socios son funcionarios municipales. Pero entiendo que no esté al tanto, usted no participó de su elección.

Y para que se quede tranquilo mientras cena en lo de Mirtha, al renunciar me fui a trabajar al sector privado, a un colegio, no cobro un centavo del Estado.”