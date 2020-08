Quilmes Atlético Club firmó el convenio que adhiere a la Ley Micaela, convirtiéndose en el primer club que adhirió a esta ley promulgada en 2019. La firma se realizó en el Congreso de la Nación y tiene como objetivo la capacitación en perspectiva de género a todos los dirigentes, deportistas, empleados y socios del club.

La firma se realizó a través de la modalidad virtual en la Cámara de Diputados de la Nación con el presidente del cuerpo, Sergio Massa, Gisela Manero, directora de Género e Igualdad de la Cámara de Diputados y el presidente del club Quilmes, Christian Sterli.

La iniciativa nació desde el programa “Compromiso Social”, a cargo de Belén Mascareño, perteneciente a la secretaria de Nuevos Proyectos a cargo de Gustavo Charra.

“Por Micaela, en su memoria, renovamos el compromiso para deconstruirnos y volver a construirnos, día a día, hasta alumbrar una nueva sociedad, con respeto, justicia, igualdad y equidad. Tomar esta decisión en el club Quilmes no es casualidad, hay una clara voluntad en la dirigencia de que el cervecero tiene que ser un club con perspectiva de género y este es el comienzo”, expresó Mascareño.

A su vez, Charra sostuvo: “en la secretaría de Nuevos Proyectos insistimos en tener una gestión participativa y abierta. Creamos el Departamento de Compromiso Social para profundizar el rol social que cumple nuestra entidad deportiva, para rediseñar las relaciones del club con la comunidad, por qué queremos un club que esté comprometido con la realidad que lo rodea. En el caso de la Ley Micaela, esta comisión directiva estuvo de acuerdo desde el primer momento,vamos transitando el camino que nos deposita en un club inclusivo y no violento. Estoy muy contento de ser parte de esta comisión directiva, me siento orgulloso de ser hincha de Quilmes”.

El presidente de la Cámara de Diputados declaró al inicio de la firma que “es muy importante que cada institución se pueda capacitar, sobre todo en los clubes, que son la raíz más importante del tejido social. Generar este cambio cultural que necesitamos es fundamental. Gracias al club Quilmes por esta enorme oportunidad que nos dan”.

El presidente del club, Christian Sterly, dijo: “agradezco a la Cámara de Diputados y a su presidente Sergio Massa por permitir articular estas acciones tan importantes para toda la comunidad. Tenemos el compromiso de eliminar todas las barreras de género que puedan existir. Y hoy en el día del hincha de Quilmes la mejor manera de celebrar es adhiriendo a esta ley”.

En la presentación también participó la intendenta Mayra Mendoza (ver aparte), quien expresó: “es una buena iniciativa que se proponga el día de la “hinchada de Quilmes” para celebrar este día. Nuestra forma de luchar contra el patriarcado es transformándolos, y acá estamos, visibilizando estos espacios”.