La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó este sábado del acto homenaje al padre Luis Farinello, al cumplirse cuatro años de su fallecimiento, en la Fundación que lleva su nombre en la intersección de las calles Echeverría y Paz, en Quilmes Este, donde se llevaron a cabo diversas actividades para recordar al reconocido sacerdote y dirigente social.

"El homenaje al padre Luis Farinello es permanente, todos los días, tiene que ver con esa convocatoria a proyectos de amor, como bien se planteó aquí, en muchos de quienes hoy están acá en este acto, que todos los días con su accionar diario muestran el compromiso que tienen con nuestra querida comunidad de este Municipio", expresó Mayra.

A su vez, la Jefa comunal sostuvo: "Hay personas, para nosotros y nosotras, quienes somos militantes de proyectos políticos que están basados en el amor, que son faro, son ejemplo, y que todos los días nos llaman a quizás buscar en sus palabras, en sus acciones, en los resultados de su vida, de haber atravesado esta vida, con el compromiso dedicado a otros, en cómo seguir. Esto se hace a veces muy difícil y más cuando, quienes decidimos estar siempre al servicio y representando los intereses populares, recibimos un ataque del poder real de la Argentina".

Y resaltó: "Pero encontramos en personas como nuestro padre obispo Jorge Novak, en Luis y en la lucha de tantas otras personas, que a lo largo de nuestra historia nos han demostrado que es posible, y que debemos poder tener puesta la tarea de organizar a nuestra comunidad, de generar conciencia y de no bajar los brazos ante cualquier adversidad que se nos presente. Eso es lo que estamos haciendo en nuestro Municipio".

Por último, la Intendenta manifestó: "Quiero agradecerles por este espacio, gracias María Rosa, a todos los que forman parte de la fundación, gracias a los compañeros y compañeras que se comprometen y están en el día a día de lo que la fundación necesita. Con el ejemplo permanente de Luis, vamos a seguir trabajando por esta querida comunidad por la que él ha dado su vida".

Durante la actividad, Mayra recorrió la sede de la Fundación, charló con sus integrantes sobre la labor que hizo Farinello, les entregó una placa en su memoria y visitó los stands que se instalaron en el lugar, con imágenes y artículos relacionados a la trayectoria de Luis.

Por su parte, en referencia al homenaje, la presidenta de la Fundación Padre Luis Farinello, María Rosa Rodríguez, relató: "Es un homenaje muy sentido, como para que su memoria no se pierda. El Padre, desde que llegó acá, empezó a trabajar por los más humildes tratando de apaciguar la pobreza. Siempre se dedicó y estuvo luchando por los más humildes. Ha dejado una marca no solamente entre nosotros, sino también en todo Quilmes, en toda la Argentina porque al Padre lo conocían todos. Era un ser especial, luchador, trabajador, además tenía mucho carisma, llegaba mucho a la gente. Lo recordarnos con alegría como a él le hubiera gustado, y sin la ayuda del Municipio no hubiéramos podido hacer un homenaje de estas características".

A su vez, el sobrino de Luis, Claudio Farinello, remarcó: "Yo creo que los que lo hemos conocido nos quedamos con eso de que vale la pena jugarse. Porque esta vida, vivida mediocre, no vale. Él nos dejó los sueños, el jugarse". Además, el obispo de la Diócesis de Quilmes, Carlos Tissera, expresó: "Él era un hombre de Dios. Con ese entusiasmo por vivir el Evangelio, ha sido su pasión en la vida y eso es lo que lo hace tan querido, porque realmente fue un hombre que vivió para Dios y para su pueblo. Todo homenaje que se le pueda hacer lo tiene más que merecido"

En el evento también se leyeron una serie de cartas recordatorias y se desarrollaron propuestas artísticas ante la presencia de los vecinos y vecinas de las diferentes localidades del distrito, que se acercaron a compartir el homenaje.

En la jornada también participó el secretario de Culturas y Deportes, Nicolás Mellino; las concejalas y concejales, Evelin Giancristoforo, Florencia Esteche y Mariano Casado, y el jefe de la UDAI de la ANSES de Quilmes, Matías Festucca; entre otras autoridades y allegados al difunto religioso.