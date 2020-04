Con el consenso de las 35 Organizaciones que firmaron el documento la semana pasada, tal como adelantó El Suburbano oportunamente, y otras acciones que se han ido sumando, se terminó de conformar el Comité Popular de Emergencia Sanitaria y Social de Quilmes.

La reunión se llevó a cabo en el Club 12 de Octubre de Quilmes Oeste en la tarde del miércoles 8, y se charló sobre el estado de situación actual de la crisis en el distrito, donde los actores definieron “prioridades para plantear la comunicación con el ejecutivo municipal”, como señalaron.

LOS PUNTOS

– Se sostiene el pedido al gobierno municipal de Quilmes para que convoque a un Comité de Emergencia Sanitaria y Social, tal como se plantea desde los niveles de gobierno nacional y provincial y como se está llevando a cabo en los distritos de la provincia de Buenos Aires. Entendemos que es necesaria la articulación de acciones entre quienes luchamos frente a la pandemia.

– Fomentar los Comités de Emergencia Sanitaria y Social por barrio, para que el pueblo tome en sus manos está batalla, sea protagonista en prevenir el contagio y se prepare para lo que viene. No hay posibilidad de salir de esta situación si la comunidad no está organizada por barrio, con las herramientas necesarias provistas desde el estado.

– Que el gobierno garantice la alarmante falta de insumos esenciales en las instituciones sanitarias (elementos de bioseguridad y limpieza). Que se fortalezca la salud por medio de vacunaciones masivas antigripales en los barrios. Realizar un cordón sanitario, tomando cómo eje las unidades sanitarias de primeros auxilios, extendiendo el horario de atención, los recursos humanos y las medidas preventivas.

– El hambre sigue creciendo semana a semana de la cuarentena. No todos tenemos las mismas posibilidades para hacer el aislamiento obligatorio. Los puntos solidarios no dan abasto, donde comían 500 hoy estamos llegando a casi el doble de raciones. Partimos de las buenas experiencias hechas en los comedores de las escuelas y pedimos que se abran más escuelas para poder cocinar en otros barrios. Hoy están funcionando 14 de las 70 escuelas que tienen comedor en Quilmes. Estamos en condiciones desde éste Comité de abrir escuelas, clubes barriales y sociedades de fomento. Además, solicitamos la incorporación de los comedores y merenderos de las organizaciones sociales que no fueron incluidos en los puntos solidarios, siendo que estos vienen ocupando un rol muy importante en los barrios desde antes de esta crisis provocada por la pandemia. Nos ofrecemos para que podamos articular con Desarrollo Social para que provea de alimentos y elementos de bioseguridad y limpieza a los puntos solidarios.

– Que el gobierno municipal sea el garante de hacer cumplir el decreto nacional 208 que prohíbe suspenciones y despidos por 60 días, en todas las empresas de Quilmes. En particular, pedimos la intervención inmediata en el conflicto del frigorífico PENTA, que tiene a 240 familias quilmeñas en la calle.