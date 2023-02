Se dio como se preveía. Luego del juicio por el homicidio de Fernando Báez Sosa, donde representó a los padres de la víctima, el comnocido abogado Fernando Burlando confirmó su intención de ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y negó que busque sumarse a una estructura política ya consolidada. “Voy solo, absolutamente solo” , dijo el letrado horas después que el propi0 Javier Milei dijera que no pertenece a su sector.

Sobre Milei, dijo: “No tuve ninguna charla por el tema ese. Lo conozco desde hace 4 ó 5 años, pero nunca hablé de política con él [por Burlando] y no hablamos hace por lo menos dos años y medio”

“La idea es fortalecernos. Creo que se abre el juego para otro tipo de política. La política no es patrimonio de la clase dirigencial tradicional. Desde 1983 hasta la fecha no hay una sola materia aprobada. Cada uno que me pregunta, le digo que me ayude, lo convoco. Convoco a todos. La gente quiere participar, está cansada”, sostuvo el abogado.

Burlando dijo que será candidato a gobernador por el partido que presentó en diciembre pasado, Movimiento de Integración Federal.