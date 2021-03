Por Carla Rodríguez Miranda

Las declaraciones de los funcionarios públicos chocan con la realidad. Mientras que los estudiantes que asisten a escuelas privadas comenzaron las clases presenciales combinado con clases zoom, miles de estudiantes que asisten a las escuelas públicas no.

LECCIONES DEL CASO “EL CHAPARRAL”

La crónica de los hechos ocurridos en la E.E.S.T. Nº2, conocida como “El Chaparral”, desnuda las contradicciones y los obstáculos del sistema educativo. El jueves pasado los padres se reunieron con los directivos quienes advirtieron que las obras tenían un plazo estimado de finalización de 180 días y que debían realizar una instalación de gas nueva. Pero ayer recibieron una notificación en la cual señalan que las obras estarían segmentadas por lo cual los estudiantes tendrán clases presenciales.

En menos de una semana los padres lograron que las autoridades resuelvan las obras que hace meses estaban paradas y organicen un cronograma de clases presenciales. Una significativa defensa de la educación pública.

Por otro lado, esta semana autoridades de varias escuelas públicas enviaron comunicados a las familias en los cuales advierten sobre las dificultades edilicias, falta de auxiliares y docentes además de estar a la espera de los resultados. Por lo tanto, no están en condiciones de abrir las escuelas. Desde este medio llamamos a varios directivos para saber si existe un plazo de resolución, pero no quisieron responder. ¿Reciben presiones o es desinterés? No obstante, los padres crearon grupos en redes sociales para coordinar reuniones con los directivos y buscar soluciones en forma conjunta para garantizar la presencialidad.

4 HORAS VERSUS 90 MINUTOS

Ayer comenzaron las clases, pero no para todos. Mariano Pueyo, Jefe Distrital de Quilmes, dijo en el programa radial El Termómetro, que un poco más de la mitad de las escuelas (públicas) podrán asegurar las clases presenciales. Asimismo, planteó que el regreso a las aulas será abierto y flexible. De ahí que puedan emerger asimetrías en la organización del tiempo escolar, que impactan desfavorablemente sobre los estudiantes que concurren a escuelas públicas.

Pues bien, a pesar de que el protocolo indica una jornada de 4 horas, la mayoría de las escuelas públicas organizaron un bloque de 90 minutos para cada sección, en algunos casos, solamente, dos veces por semana. Mientras que en las escuelas privadas la jornada se extiende 4 horas durante toda la semana.

Por otra parte, esta semana el Consejo Escolar realiza el acto público virtual para cubrir las vacantes de auxiliares dispensados mayores de 60 años. Pero, hay escuelas en las que no tienen auxiliares por otros motivos y no saben cuándo llegará el suplente dado que sostienen que para estos casos deben abrir los actos públicos.

LA CONECTIVIDAD: UN PROBLEMA DE TODOS

A pesar de que las resoluciones del Consejo Federal de Educación y el último protocolo provincial abogan por las “actividades no presenciales”, los docentes consultados de nivel medio advierten que este año deben realizar clases por zoom desde la escuela. Esta diferencia nominal no es antojadiza, sino que responde a que no pueden garantizar conectividad ni dispositivos tecnológicos suficientes en las escuelas. Tal es así, que varias escuelas privadas atraviesan problemas de conexión. Por otra parte, muchas familias no acceden a estos servicios.

A contramano de las declaraciones de Susana Brardinelli, presidente del Consejo Escolar de Quilmes, en el programa radial El Termómetro, que plantea que si no hay garantías para comenzar las clases hay que tomar la virtualidad. En este escenario las probabilidades de la virtualidad no parecen viables.

¿A CUBRIR LOS PUESTOS?

La Dirección General de Educación y Cultural resolvió que las Secretarías de Asuntos Docentes realicen los actos públicos digitales. En Quilmes, desde el lunes los directivos pueden solicitar las coberturas de cargos, módulos y horas cátedra vacantes o de licencias, renuncias o jubilaciones. Aún no están disponibles las fechas de los actos por lo cual centenares de estudiantes deben esperar por su docente hasta no se sabe cuándo.

Por otra parte, los gremios aceptaron la propuesta salarial ofrecida por el gobierno provincial que consiste en un 32% de aumento al mes de septiembre.