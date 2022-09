El reconocido actor argentino, Víctor Laplace, estuvo este martes en Quilmes y brindó palabras elogiosas para la intendenta Mayra Mendoza: “Es un cuadro político muy importante realmente, de una importancia enorme. Me parece además que Mayra es una elegida de nuestra Vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner). Es ahí también Cristina decidiendo y haciendo para que haya cuadros políticos de esta dimensión”.

La visita fue en el marco de la presentación de la película “Puerta de Hierro, el exilio de Perón”, dirigida y protagonizada por el propio Laplace, que se proyectó en el Teatro Municipal, ubicado en Mitre 721, de Quilmes Centro, en una actividad organizada por el Consejo del Partido Justicialista (PJ) de Quilmes.

El actor indicó: “Que me invitaran a Quilmes me generó una gran alegría. Me gusta venir, salir, estar con la gente. Es lo que más me apasiona y me conmueve la verdad porque yo aprendo mucho de la gente. A la salida del Teatro, a la salida de la película cuando hablamos con la gente, yo aprendo del pensamiento de ellos porque me nutro de eso”.

Por su parte, Mayra, quien recibió a Víctor Laplace en la ciudad, sostuvo: "La verdad es que es una obra extraordinaria y es muy actual, muy vigente. Estos días fueron muy difíciles, si uno piensa en el intento de asesinato a Cristina, y la verdad el peronismo, lo único que quiere es la felicidad del pueblo, es un pueblo con equidad, con derechos garantizados. Y ese odio tan fuerte que está representados por sectores políticos en la Argentina, nos pone tantos obstáculos que significan sufrimientos, padecimientos, exilios, muertes"

La Jefa comunal afirmó: "Todo eso lo tenemos que transformar en lucha, en más organización, en conciencia, en más charlas en los barrios, en comprender más que nunca que la patria es el otro y nosotros tenemos que estar al lado de los que sufren, de los más humildes. Solo el pueblo salvará al pueblo y nosotros somos el pueblo, el peronismo es el pueblo y a la argentina la salva el peronismo".

En esa línea, el actor dijo: “Es una película que yo amé mucho hacerla. Trabajé mucho para hacer una buena película sobre el exilio de Perón. Es una película que cuando la vean, los que saben de cine y los que no van a ver que está hecha con mucha pasión y muy bien técnicamente que era algo que a mi me importaba mucho. Fue un tremendo desafío pero yo ya había hecho una película de Perón con Esther Goris y después hice esta”.

Y agregó: “Las dos tienen situaciones extraordinarias pero sin dudas, esta es la película que más me representa, todo el exilio y contar un poco todos los avatares de un hombre que fue sacado de la manera en que se lo sacó, y que tuvo que irse. A pesar de todo él pudo resistir. La resistencia peronista en el país y en el exilio fue una cosa muy impresionante”.

También participaron de la proyección de la película las y los secretarios de Servicios Públicos, Sebastián García; de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Eva Mieri, y de GIRSU, Roberto Gaudio; el presidente del HCD de Quilmes, Fabio Báez, la concejala Edith Llanos; el dirigente Julio Nieto, y la secretaria de Juventud del Partido Justicialista de Quilmes, Agostina Estepa, entre otros y otras congresales del PJ local, vecinos y vecinas.

La película

La trama del filme cuenta sobre Puerta de Hierro, que fue la quinta privada de Juan Domingo Perón, en Madrid, España, donde el expresidente vivió durante su exilio. Desde allí, Perón rememora el bombardeo y ametrallamiento de la Plaza de Mayo (en Buenos Aires) el 16 de junio de 1955. El General Perón, obligado por las circunstancias, abandona el país y viaja a España, pasando antes por Panamá, donde conoce a María Estela Martínez (Isabelita).

Una vez instalado en Madrid, conoce a Sofía, una modista con quien establece una relación estrecha. Sofía le regalará unas cintas magnetofónicas para que el expresidente grabe sus memorias, lo cual hace. De esta manera se desarrolla una visión introspectiva de la historia. Con el correr de la trama, Perón irá concertando mítines con el grupo revolucionario Montoneros, sindicalistas, militares opositores y amigos, con el fin de lograr un efectivo retorno a su tierra. Así, se verá envuelto de figuras históricas como Isabel, Cámpora, Galimberti y López Rega.

Además de Laplace, actúan en la película: Victoria Carreras, Natalia Mateo, Fito Yanelli, Javier Lombardo y Manuel Vicente, entre otros.