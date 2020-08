A días que se cumpla un mes de la desaparición del abogado quilmeño, Salvador Altamura de 47 años, ocurrido el 13 de julio, empiezan a surgir algunas puntas que no pasan desapercibidas para los investigadores. El letrado salió con su moto de su departamento de la calle 25 de Mayo y Lavalle del centro quilmeño y jamás apareció. Mientras familiares y amigos sigue pidiendo su paradero, este medio supo que comenzaron a surgir detalles de la causa hasta ahora desconocidos.

Entre los nombres que aparecen en la causa, se pudo saber que hay uno que es mencionado por un testigo como “socio” y alguien que podria saber algo al respecto de lo sucedido”. Se trata de “El Faraón”, Marcelo Alejandro Melnyk, que como Altamura también es amante de las motos. Melnyk (38 años) es dueño de una cadena de pizzerías que lleva el nombre de su apodo.

Si bien en el mundillo local, empresarial y político, “El Faraón” es una persona conocida, cobró notoriedad años atràs cuando en su quinta de Florencio Varela habìa albergado a los prófugos del triple crimen de General Rodríguez, en aquel momentos buscados incesantemente por haberse escapado de la cárcel de General Alvear.

Lo cierto es que en la Causa Altamura, otra vez aparece su nombre citado por un testigo que habla de negocios conjuntos o en sociedad con el abgado desaparecido. Nada que en esta instancia lo incrimine bajo ningún aspecto, aunque la querella podría pedir escuchar su testimonio en horas nada màs.

En estos momentos, la abogada de la familia Altamura, Solange Alonso Barbetche, solicitó urgencias investigativas de interès donde aùn se aguardan los resultados. “No podemos dar mucha información, estas pericias pedidas tienen carácter reservado, y hasta tanto no tengan los resultados no tenemos que decir nada para que no se frustre”, dijo a defensora ante la consulta de este medio.

Asimismo, desde hace una semana se viene llevando adelante las pericias al celular y al chip de Salvador Altamura hallado, cabe mencionar que hubo una persona detenida que fue liberada por este asunto. “Estamos a la espera de esos resultados, y aún tampoco terminaron los rastrillajes en el Parque Pereyra Iraola”, añadió la letrada.