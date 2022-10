“Nuestra hija de 8 años tiene Autismo, Epilepsia y TDAH y está sufriendo mucho. Su gran compañero de vida, su perro se escapó de casa mientras no estábamos. Desde que no está ella no quiere ni jugar ni hacer sus actividades habituales. Si sigue así la van a medicar. Su vida se paralizó y la nuestra también. Hace semanas lo estamos buscando y no pudimos dar con él”, explicaron sus familiares.

“Salimos todos los días, día y noche a buscarlo por las calles, repartimos volantes, pegamos carteles en nuestra zona y en zonas mucho más alejadas, lo compartimos en redes en grupos de diferentes zonas, ofrecemos recompensa. Realmente no sabemos qué más hacer”, agregaron.

“Estamos muy preocupados por él y por nuestra hija, necesitamos encontrarlo urgente por favor ayuda antes de que empeore su salud. CÁSTOR es parte de nuestra familia y es fundamental para la nena, es hija única y él es como un hermano para ella. Y es como un hijo para nosotros. Necesitamos llegar a más gente. Si es necesario envío el certificado de discapacidad para que vean que es real”, finalizan.. Su vida se paralizó y la nuestra también. Hace semanas lo estamos buscando y no pudimos dar con él”, explicaron sus familiares.

