La Municipalidad de Berazategui informa que su personal no ofrece servicios para abonar ni cobrar en forma presencial en las viviendas. Ante una situación de este tipo, se trata de estafadores que se hacen pasar por agentes municipales, a los que se recomienda denunciar inmediatamente.

Ha ocurrido en distintos barrios de la Ciudad que un grupo de personas se acerca a los hogares presentándose como trabajadores del Municipio, con el único fin de estafar a los vecinos. Desde el Municipio se recalca que los recolectores domiciliarios no venden bolsas para la basura, ni ofrecen tarjetas a “colaboración”.

En caso de recibir la visita de estos estafadores, se les solicita a los vecinos denunciarlos inmediatamente al 911; al Centro de Atención al Vecino (CAV): 0800-666-3405, de lunes a viernes de 8.00 a 16.00, y sábados de 8.00 a 14.00; o al Centro de Operaciones Municipal (COM), las 24 horas: 0800-999-2525/0247.