Así lo afirmó el Tesorero de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Quilmes-Berazategui-Florencio Varela, Adrián Pérez. Entrevista en la que habló de todo: la problemática cooperativista y la falta de aportes en la UOM, de la situación industrial, paritarias, y de la Gestión de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

1)Con esta nueva etapa de la pandemia… ¿Qué análisis haces de la situación por la que atraviesa la industria?

Decirte que no afectará, sería demasiado optimista hasta irresponsable. Se venía recuperando puestos de trabajo y ahora hay que ver cuánto dura esta nueva etapa dura de la pandemia.

2)¿Cómo ves la situación económica y cómo le afecta a los agremiados de la UOM?

Cuando se frenan las actividades, la economía se reciente pero para llegar a dónde estamos en este momento es responsabilidad de todos. El pueblo se relajó en los cuidados se dispararon los contagios y la UOM y la industria en general no es ajena a este momento.

3)¿Alcanza el incremento en paritaria?

Si sigue la inflación en estos porcentajes mensuales los gremios deberemos sentarnos con los empresarios a poner en práctica las cláusulas de revisión y gatillo de paritarias antes de lo pactado.

4)¿Le harías alguna crítica a la dirigencia gremial? ¿Cuál?

La crítica ya la hice en otras oportunidades y sigue siendo la misma: Los cuatro años de paritarias a la baja en el gobierno de (Mauricio) Macri que ha dejado en una situación de pobreza a Miles de trabajadores.

5)¿Qué opinas de las “cooperativas” o las llamadas “empresas recuperadas” en la UOM, dado que es una política histórica que ha llevado adelante la Seccional Quilmes-Berazategui-Florencio Varela?

Para mí es el último recurso que tienen los trabajadores cuando son abandonados a su suerte por los empleadores y no le queda otra de ver cómo subsiste y teniendo en cuenta que cuando se viven crisis este fenómeno se da con más frecuencia. Si le preguntas a esos trabajadores o a cualquier trabajador industrial que quieren o bajo que modalidad quieren trabajar, te van a decir que quieren su recibo de sueldo, y que llegue el 5 o el 20 cobrar su quincena, ganar lo mejor posible, e irse a su hogar o en el peor de los casos si no hay más trabajo le paguen lo que les corresponde así salir rápidamente a buscar otro empleo.

No hay cooperativa nuestra que pague el mínimo global de referencia que es el salario mínimo que marca el convenio de la UOM. En la actualidad fracaso, no hay dignidad en la subsistencia. Debe haber capital dispuesto a invertir en producir y nosotros como Gremio velar por los derechos de nuestros afiliados y sus conquistas eso es peronismo, lo otro es otra cosa, y a veces lo peor es que los trabajadores caídos en desgracia son utilizados por tres vivos, y repito esa experiencia fracaso, por qué no hay dignidad en ser condenado a subsistir y a la pobreza.

6)¿Cómo ves Quilmes y la gestión de la intendenta Mayra Mendoza?

Sólida es una gestión en movimiento que da la cara con los problemas de esta etapa tan particular y desafortunada que a todos los argentinos nos toca vivir. Veo un Quilmes llegando a los barrios postergados de nuestro distrito y obras útiles como las conexiones de arterias de Norte a Sur del distrito que van ayudar a descongestionar el tránsito, salvará seguramente vidas al ser transitable lugares que antes no y luminarias en todo el distrito y el fuerte trabajo en la limpieza de nuestros arroyos que están dando resultados positivos que están a la vista cuando llueve.

7)¿Le tocó la más difícil?

Por supuesto que le tocó la más difícil a nuestra Intendenta Mayra Mendoza, por el problema que significa estar en pandemia que disminuye el personal para llevar adelante un normal funcionamiento en la gestión diaria. Y después porque es parte del espacio político de máximo proyecto de país que encarnó en la década ganada Cristina (Fernández de Kirchner). Y lleva esos valores en la impronta de la gestión. Ambas tienen que soportar comentarios en las redes de un nivel de canallas y violencia que son portadores de un odio profundo de clase e ideología salvaje que en el pasado utilizo el brazo armado de nuestro estado para perseguir, desaparecer y asesinar a quienes eran opositores políticos a su proyecto de país. Su compromiso con el pueblo de Quilmes, poco a poco, cada día, se ve más y es incansable e inquebrantable en su lucha por tratar que los quilmeños día a día vivan en un Quilmes mejor. Sigo convencido que Mayra al final de su Gestión va ser la mejor Intendenta que la Ciudad tuvo hasta la actualidad.