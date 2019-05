El Tesorero de la Uom Quilmes, Berazategui, y Florencio Varela, Adrián Pérez, movilizo junto a su Seccional a otra reunión frustrada en el Ministerio de la Producción. Encuentro en el que no se arribó al acuerdo paritario, ya que los empresarios del sector aducen que no pueden afrontar este mal momento económico. “La gente no puede más, no tiene ni para el boleto del colectivo para ir a trabajar. No podemos tener otra paritaria alejada de la inflación anual”.