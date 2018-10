Ante la gran marcha contra el Presupuesto 2019 que se realizará en el Congreso Nacional el próximo 24 de octubre, los principales dirigentes gremialistas de la Región encabezaron el Plenario de Regionales Bonaerenses de la CGT y de Mujeres Sindicalistas en Moreno. Encuentro que contó con un fuerte discurso del Tesorero de la Unión Obrera Metalúrgica Regional Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, Adrián Pérez, quien convocó a todos “a ser un soldado de la recuperación del peronismo”.

Con un discurso cargado, en el que no obvió en hacer críticas hacia adentro del peronismo, explicó que “como peronista metalúrgico, no se puede separar al peronismo del kirchnerismo, porque nosotros, los metalúrgicos, antes que Néstor (Kirchner) fuera Presidente en el 2003 éramos 50 mil trabajadores, y cuando Cristina (Fernández de Kirchner) dejó el Gobierno en el 2015 los metalúrgicos éramos 250 mil. El ser humano debe ser agradecido, y el gran problema que tenemos compañeros es que no podemos seguir tirando la pelota afuera y no hacernos cargo de la parte que nos toca”.

Al hablar de números, Pérez manifestó que “la derecha tuvo toda la vida el veintipico por ciento, el 30, y lo van a seguir teniendo. Pero cuando sube ese porcentaje no es porque crece la derecha o hay más ricos en la Argentina, sino porque algunos de nuestros compañeros defeccionan de pensamiento y creen que son de una clase a la que nunca van a pertenecer. Ellos nos han ganado con los medios”.

“Hay que bajar línea en las fábricas, en las cuadrillas. Y así podemos hacer actos hermosos como el de Racing. Nosotros debemos trabajar en los barrios, donde están esos vecinos que no están tan convencidos o que todavía le da vergüenza lo que hicieron: votar en contra de sus propios derechos. Votar en contra de su propia calidad de vida”, dijo. Y sin dudar agregó: “Hoy más que nunca necesitamos de cada uno de los compañeros. Tenemos que perder la vergüenza y agarremos el mate, el termo, y vayamos a hablar con ese vecino que todavía cree que a este gobierno hay que darle tiempo para que nos sigan destruyendo el salario y dejando compañeros en la calle”.

“Cada uno de ustedes tiene que ser un soldado de la recuperación del peronismo. Si hay unidad que sea con un proyecto claro, y si no hay unidad yo tengo bien claro dónde voy a estar parado. Voy a trabajar para que este gobierno no siga gobernando, porque el movimiento obrero -como lo conocemos y que nos pone orgullosos- está seriamente en peligro, por ende, está en peligro la Patria”, dijo Pérez.

En la misma sintonía, el diputado y gremialista curtidor Walter Correa convocó: “Vayamos aplaudirle la casa a aquellos (legisladores) que dicen ser peronistas. A ver si están a favor del pueblo o de FMIl”.