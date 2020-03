En diálogo con este medio, el subsecretario de Gestión Integral y Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), Adrián Pérez, indicó los pormenores de la recolección de residuos domiciliarios en épocas de coronavirus. Habló de la labor de los trabajadores y destacó la importancia de que es un “servicio esencial” para la comunidad.

-¿Con la pandemia de coronavirus cómo están trabajando en la recolección de residuos?

-Estamos trabajando normalmente. Entendemos que es una responsabilidad enorme que tenemos, y en esto, nobleza obliga, quiero agradecer el acompañamiento del Sindicato de Municipales en la persona de Ariel Montovani y su cuerpo de delegados, ya que las licencias no exceden el seis por ciento del total del plantel. Significa que se ha trabajado a conciencia y no con picardía, que también existe. Uno debe ser agradecido y reconocer la voluntad de los trabajadores. Creemos que es necesario sostener el servicio de la mejor manera posible porque la gente va a estar en sus casas y no puede convivir con la basura.

-En relación a la enfermedad y el pánico social que se genera, ¿tuviste algún inconveniente con los trabajadores?

-No. La angustia está en cada uno de ellos, las charlas entre los trabajadores, nosotros somos trabajadores con responsabilidades diferentes, responsabilidad que nos dio la compañera intendenta Mayra Mendoza, y nunca dejamos de sentirnos y ser trabajadores, bajo esas circunstancias tenemos fluidas charlas constantemente. Y la realidad que la angustia existe, piensan en sus padres mayores, en sus hijos pequeños, en ellos mismo. El miedo está instalado. La gente siente como que nadie puede hacer nada.

-Si la situación llegara a agravarse, ¿prevén alguna modificación en la recolección?

-Este es un servicio esencial, después deberán tomarse precauciones mayores en el tema de vestimenta. Eso habría que charlarlo llegado el caso. Hoy no lo sé, estoy haciendo una suposición. Y no quiero llevar una alerta generalizada. Ojalá, el mismo viento sureño se lo lleve rápidamente de la Argentina y no tengamos que convivir con la problemática que convive Europa hoy. Esto será día a día, y nuestra intendenta Mayra Mendoza está constantemente consultándonos cómo está cada área. Está muy preocupada por la integridad física de cada uno de los trabajadores. Con esto uno tiene la tranquilidad que velamos por ellos, y que la máxima autoridad municipal así lo hace. Esto es día a día. Sería venturoso y apresurado qué vamos a hacer la semana próxima o la otra.