El presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA), José Luis Ammaturo, salió al ruedo a pedir una “modificación profunda del sistema laboral”. Pedido que motivó la respuesta inmediata del Tesorero de la Unión Obrera Metalúrgica Seccional Quilmes, Adrián Pérez, quien lo catalogó así: “es un problema de clases, les molesta que los trabajadores tengan derechos, así de concreto lo entiendo”. Y recordó que “sin gremios no hay derechos”.

-¿Qué opina sobre los dichos de Ammaturo?

-Creo que lo del Presidente de CAMIMA es lo mismo que los llevó a apoyar a este Gobierno a estar a donde están, muchas con enormes problemas de continuidad, generadas por este Gobierno, que es un problema de clases, les molesta que los trabajadores tengan derechos, así de concreto lo entiendo.

-¿Es necesaria una “modificación profunda del sistema laboral” en el sector metalúrgico luego del acuerdo Mercosur-UE?

-La verdad que yo te puedo decir que no, tal vez haya que retocar para las PyMES el sistema tributario que de alguna manera los ahoga, algo que no tiene nada que ver con los salarios de hoy de sus trabajadores, que en el peor de los casos llegan con suerte a 400 dólares.

-¿Por qué cree que CAMIMA presiona para que esta modificación?

-Apuntan a que los gremios desaparezcan. Apuntan a la Argentina pre peronista a la de la década infame, a donde los trabajadores no tengan derechos a elegir quien los representes. Te doy un ejemplo: hay que ser sinceros, estos empresarios los metalúrgicos nos deben a nuestra organización más de 1.100.000.000 de pesos en cargas sociales y sindicales, son los mismos que hoy en la actualidad generan en toda la argentina una informalidad del 47%, a 500 metros de Ammaturo SA, en el mismo parque industrial donde tiene radicada su empresa falleció un trabajador metalúrgico que trabajaba en negro en una firma que había cerrado a hacia seis meses porque nosotros queríamos elegir delegados por las condiciones en la que trabajaban deplorables. entonces me parece que los empresarios, o algunos, deberían tener un poco más de altura moral antes de hablar de los demás, y empezar primero por casa.

-¿De efectivizarse la reforma, y “eliminando el complejo entramado gremial”, cómo afectará al trabajador?

-No entiendo porque ata la reforma y los juicios laborales a la competitividad. Simplifiquemos, si pagan el seguro correspondiente, si paga la tarea que corresponde a derecho respetando la categoría que le asigna el convenio colectivo de la actividad y si despide y paga la indemnización correspondiente al trabajador en caso de despido no se cuál debería ser el miedo a la supuesta industria del juicio. Son todas excusas para tratar de ir lisa y llanamente contra los derechos adquiridos por los trabajadores, por eso la demonización de los dirigentes sindicales. Sin gremios no hay derechos.

-Hablando en off de record con algunos dirigentes, dicen que son amigos de algunos empresarios muy importantes del distrito…

-Yo quiero ser un buen dirigente y compañero de los trabajadores, es problema de ellos tener amigos empresarios. Yo no soy amigo de ninguno, los respeto, pero tenemos intereses contrapuestos.