El precandidato a intendente por Alternativa Federal, Adrián Vincha Rodríguez, analiza la situación de Quilmes desde la Seguridad y el Medio Ambiente , luego de su caminata por el barrio San Sebastián II , en la parte Oeste de Quilmes´. “El cuidado del medio ambiente es un déficit que tiene el Estado Quilmeño, producto de la falta de políticas públicas y esto provoca resultados nocivos para nuestra comunidad”, sostuvo.

“En mi última caminata en el barrio San Sebastián II, no solo caímos en la cuenta que se torna reiterativo hablar de los problemas comunes en que se encuentran nuestros barrios por un Estado Ausente y sin autoridad de esta gestión. Los vecinos nos comentaban, y tomamos registro fotográfico de la contaminación y la dejadez, la falta de limpieza de los arroyos, el deterioro del puente que une los barrios I y II, sumado a las inundaciones y la exposición a enfermedades. Hoy la municipalidad no ingresa a un sector del barrio porque está indicado como ‘zona roja’, no hay recolección de residuos, limpieza, nadie se acerca. Ahora, quién define que es ‘zona roja’, o no. En el caso que fuera así, y entendiendo por ‘zona roja’ de alto riesgo en seguridad, que hace la Secretaria de Seguridad , donde están las políticas de prevención , contención y porque esta situación como resultado , o respuesta es abandonar el barrio como si no formara parte del mapa de Quilmes”, añadió Rodríguez.

“En una gestión el marketing no resuelve problemas”, dijo el precandidato, quien agregó que “hay tres inspectores municipales para 90 kilómetros cuadrados que componen nuestra Ciudad, así resulta imposible el control de cientos de empresas y la verificación del Certificado de Aptitud Ambiental, que debe renovarse una vez por año”.