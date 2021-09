Me voy con el orgullo de haber ordenado el sistema de recolección de residuos domiciliario del Municipios de Quilmes. Responsabilidad que de no haber sido por la decisión política de la compañera Intendenta Mayra Mendoza el GIRSU (Gestión Integral y Residuos Sólidos Urbanos) no hubiese avanzado y llegado a todos los barrios de Quilmes. A todos. Principalmente aquellos que fueron olvidados y abandonados, por la gestión anterior.

Los números demuestran con hechos el trabajo que hicimos con el esfuerzo de cada uno de los compañeros recolectores. Esfuerzo que las planillas del CEAMSE no dejan mentir.

Cuando asumimos la gestión al frente del GRISU encontramos los elementos de trabajo destruidos. Sólo 12 camiones compactadores funcionaban de los 40 necesarios para trabajar. Hoy la flota municipal está en óptimas condiciones y el servicio en funciones las 24 horas del día en las 80 zonas.

Y como buen inconformista que soy, siempre fuimos por más. Incrementamos la cantidad de toneladas de basura recolectadas y el ahorro generado en kilometraje y dinero a las arcas municipales, en comparación entre el 2019 y el 2020, recolectamos durante la pandemia de coronavirus 11.435 toneladas (9.04%) más en el año. Y se redujo la cantidad de viajes en 2.966, recorriendo 59.097 kilómetros menos, generando una reducción económica a favor de la Gestión Municipal de 3.292.288.95.- pesos.

Más allá de los números y del crecimiento en la prestación, nos pone orgullosos haber llegado con el servicio a barrios que nunca tuvieron recolección de residuos. Trabajo que realizamos en barrios olvidados como en La Matera, El Emporio del Tanque, Km 13, Papa Francisco, Becker, Barrio Primavera (La Cañada), donde nunca se había recolectado una sola bolsa de basura.

Eso si nos pone orgullosos de decir que hemos ampliado derechos. Que la gestión de la compañera Mayra Mendoza genera equidad e igualdad en cada barrio quilmeño, por un Quilmes más limpio.

Es por eso, que en estos casi dos años de trabajo hemos dado todo para mejorarle la calidad de vida al vecino. Gracias a los vecinos, a los compañeros municipales, y fundamentalmente a la compañera Intendenta Mayra Mendoza que siempre estuvo al lado del trabajador para darle más gestión y servicios a la comunidad. Y desearle lo mejor al compañero Roberto Gaudio, flamante Secretario, que estoy seguro continuará la labor iniciada, y seguirá mejorando día a día lo que venimos haciendo, para poder terminar este primer mandato de nuestra Intendenta Mayra Mendoza siendo la mejor recolección de residuos en la historia de Quilmes.

Hoy nuevas responsabilidades hacen que deba dar un paso al costado. Pero me voy con el sentir de que en estos dos años mis vecinos pudieron recuperar la gestión municipal del servicio de recolección de residuos domiciliarios que le habían quitado.

¡Gracias!

Adrián Pérez

Ex Subsecretario de la Municipalidad de Quilmes

Gestión Integral y Residuos Sólidos Urbanos