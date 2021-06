En numerosos puntos estratégicos de Quilmes aparecieron esta noche afiches apoyando la candidatura del ex intendente Martiniano Molina, y la del ex ministro de seguridad bonaerense y actual diputado, Cristian Ritondo. “Estamos trabajando para un proyecto 2023 que es Martiniano Intendente, Ritondo gobernador, Vidal candidata a presidenta. Pero sabemos que no hay 2023 son 2021”, dijo un muy allegado a Ritondo con base en La Plata pero mirando el

Conurbano más difícil. Fue días pasados y sus dichos irían en estrecha consonancia con estos sorpresivos (?) afiches. Otro de los que estaría detrás también de esta movida, sobre por su cercanía a Molina como por su relación con el propio Ritondo, sería el diputado provincial quilmeño de Juntos por el Cambio, Guillermo Sánchez Sterli.