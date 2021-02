El concejal Pablo Alaniz participó ayer martes de un encuentro con referencias de la tercera electoral, organizado por el Intendente de Lanús, Néstor Grindetti y encabezado por la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y el actual Jefe de Gobierno Porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Durante el mismo, el mandatario dijo que “lo que nos convoca es trabajar más unidos que nunca, poniendo los valores de Juntos por el Cambio por delante. Tenemos que mirar hacia adentro, encontrar esos puntos en común que nos representan y que nos van a llevar a cabo una construcción algo grande. En eso, el diálogo y el consenso son fundamentales ”.

Por su parte, al finalizar el encuentro, Alaniz expresó: “es importante nutrirnos de la experiencia de referencias como María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta e intercambiar ideas que nos ayuden a enriquecer nuestro trabajo” y concluyó en que “estas reuniones tienen que ver con la esencia de un espacio político que trabaja codo a codo entre pares y con los vecinos “.

Del encuentro participó también la consejera escolar de Florencio Varela, Silvia Ponce, quien destacó que “fue un agrado enorme volver a ver a tantos compañeros para unir fuerzas y seguir trabajando en equipo. No podemos construir nada hacia afuera, si no estamos unidos desde adentro”.