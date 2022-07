Alberto De Fazio, ex subsecretario de Asuntos Municipales bonaerense ponderó la selección de Silvina Batakis como reemplazo del ex ministro de Economía, Martín Guzmán y aseguró que “tiene condimentos que la perfilan como una muy buena funcionaria”.

En Siete Colores, por FM 97 UNE, el actual secretario de Comunicación de la municipalidad de Quilmes detalló: “Silvina Batakis siempre es nombrada en los círculos políticos. Estudia mucho la cuestión fiscal y se preocupa por la relación de los recursos nacionales vinculados a las provincias”.

El ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires hasta 2011, agregó que “tiene una amplia trayectoria en la administración pública, y cree que el Estado no debe ser un simple espectador del mercado, sino que tiene que desempeñar un rol en la distribución de la riqueza. Y además, es de las que dicen que cuando no se le entiende a un economista, es porque hay algo raro”.

Por otra parte, De Fazio admitió: “Tenemos que hacer una autocrítica. Estamos fallando en nuestra comunicación cuando hay un 40 % de la gente que cree que la deuda la tomamos nosotros. Sin embargo, personas como Silvina nos van a venir muy bien para traducir esto”.

“Hace falta un esfuerzo adicional en comunicación. Y a veces cuesta mucho, porque se vive a los saltos en el Ministerio de Economía. Y Silvina (Batakis) en el gabinete de Provincia, siempre se preocupaba porque todos entendiéramos de qué se trataba y ha estado siempre predispuesta a hablar con la prensa o ir a los municipios a explicar. La llamás y va no le importan los kilómetros. Esos condimentos son los que la perfilan como una muy buena funcionaria” remarcó.

De Fazio reflexionó que “las observaciones que hace Cristina (Fernández), no son criticas personales sino sobre la política económica que tienen un impacto directo en la vida de la gente”. Y aseguró: “Silvina (Batakis) está comprometida con el proyecto político, por eso digo que también es una militante”.

Seguido, De Fazio aclaró: “Cuando hablo de proyecto político me refiero a que todos los que estamos en el Frente de Todos, compartimos que la política económica y la política en general, debe servir para resolver los problemas de la gente y no para resolver los problemas del mercado o de las organizaciones internacionales”.

Y concluyó: “La mayoría de los integrantes del Frente de Todos acordamos que no puede haber una economía donde no se acumula reservas y al mismo tiempo haya salarios bajos. Porque si vos me decís que tenes salarios altos y podés o no acumular reservas, es una definición de políticas económicas. Pero, si no acumulás reservas, y al mismo tiempo, los salarios son muy bajos… Entonces, por algún lado se están yendo los dólares que el país produce. Esto es lo que plantea Cristina (Fernández) y con Silvina (Batakis) vamos a encontrar una intérprete de este modo de ver”.