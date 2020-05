Una obra de AySA reunió en la planta de Bernal al presidente de la Nación, Alberto Fernández, al gobernador Axel Kicillof, a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, a los diputados Máximo Kirchner y Sergio Massa, y a la titular de la empresa estatal de AySA, Malena Galmarini.

Juntos, pusieron en marcha la bajada de la tunelera para la obra que brindará agua potable a miles de vecinos. Obra que irá de Bernal a Lomas de Zamora. Pero el dato que no pasó desapercibido fue la predisposición del jefe de Estado para con la mandataria quilmeña y los vecinos de Villa Azul que tanto padecen en estos últimos días.

“Soy un vecino más de Villa Azul”, dejó en claro Fernández ante los presentes. Hecho al que se sumó al fuerte respaldo del Presidente a Mayra Mendoza: “Contá conmigo para lo que #Quilmes necesite”.

El presidente Alberto Fernández dijo que “la pandemia nos da la posibilidad de poner las cosas en su lugar” y se preguntó “¿cuántas veces vamos a hacernos los distraídos”. “Basta. Ha llegado la hora de ocuparnos de esa gente, que son nuestros compatriotas que luchan en condiciones muy adversas y que les hicieron creer que no tenían oportunidades”.

Por su parte, y tras una frase del gobernador Axel Kicillof, Fernández no dudó en reconocer la impronta de Máximo Kirchner, pero también destacó la de Sergio Massa. Y sin dudarlo, no obvió por un segundo en realzar la capacidad de Malena Galmarini. Datos que no pasaron desapercibidos para ningún presente.