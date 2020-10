Así lo afirmó el presidente del Concejo Deliberante, Fabio Báez, sobre el borrador que se presentaría en la Legislatura Bonaerense para debatirse la edificación de una Alcaldía en Quilmes. Hecho que motivó discusión en el HCD.

“Se debate sobre un tema que aún no llegó a Quilmes, se estaría conversando en provincia, son proyectos en el marco de la seguridad y el abordaje que eso necesita. Pero no deja de ser un proyecto que todavía no llegó al Concejo Deliberante”, afirmó Fabio Báez y agregó, “quieren instalar temas que aún no están en la agenda, que están en la charla vecinal y en el tratamiento de algunos medios”, dijo Báez.

En este contexto, el titular del Legislativo local manifestó que “nos quedamos en cosas en las que se puede estar o no de acuerdo, yo quiero un Quilmes de esta manera, y ellos de otra, pero debatiendo siempre en un marco de respeto y si hay algo que caracteriza a este Concejo Deliberante, es que todos puedan hablar y decir lo que tengan que decir”.