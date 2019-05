Con una fuerte inversión municipal, se inauguraron cuatro nuevas cuadras de pavimento en Berazategui. Obra que se desarrolló en Plátanos Norte y se encuentra conformada por 414 metros de asfalto. Acto de apertura en el que participaron el intendente Juan Patricio Mussi, y el presidente del Concejo Deliberante, Juan José Mussi.

“Alguna vez le contaré a mi hija que en Berazategui hubo una época en que no había calles de asfalto y que, gracias a mi viejo (Juan José Mussi) y a muchos otros ‘viejos’ que lo siguieron, de a poco comenzó a hacerse realidad la idea de convertir a nuestra ciudad en una de las más lindas y pujantes de todo el Conurbano bonaerense”, expresó Juan Patricio Mussi.

Sobre el avance y el crecimiento de la ciudad, el jefe comunal afirmó que “seguramente, todavía nos falta mucho por hacer, pero hemos concretado muchísimas obras junto a nuestros vecinos, porque éste es un proyecto colectivo, que no depende de una sola persona ni de un partido político, sino de todos los berazateguenses”.

Asimismo, el Intendente afirmó: “Mi gestión termina el 10 de diciembre, no voy a candidatearme a ningún cargo, pero tampoco me iré a ningún lado: seguiré trabajando en Berazategui, como un vecino más y por todo lo que aún falta, acompañando a Juan José, que será nuestro candidato y, si ustedes así lo deciden, nuestro futuro ‘Intendente'”.

Al hablar del trabajo de los docentes del Instituto “Crecer Juntos”, y del resto de la comunidad educativa, a quienes les dedicó “un fuerte aplauso”, junto a la concurrencia. “Durante todo el año, los docentes de Berazategui lo dejan todo, tanto en las escuelas públicas como privadas. En los medios siempre se los critica y no se los valora como se debe. Sin embargo, yo como Intendente les digo que nuestra ciudad no sería lo que es si no fuese por el esfuerzo, el compromiso y la dedicación de nuestros maestros”, resaltó.

Por su parte, Juan José Mussi, uno de los máximos impulsores en la ciudad de este plan de construcción y mejorado de calles, señaló: “Casualmente, el nombre de esta institución educativa (en referencia al Instituto ‘Crecer Juntos’), que acaba de conmemorar su 30° aniversario, simboliza un poco todo lo que ha venido sucediendo en la Berazategui de los últimos años. Recuerdo que hace más de tres décadas, cuando en 1987 comenzamos con esta gestión de Gobierno, aquí no había nada de nada. Ahora, en cambio, quedan cada vez menos cosas por hacer. Realmente, hemos ‘crecido juntos’ y me pone muy feliz que hayamos podido realizar todas estas obras”.

También, y en el marco de la difícil situación económica que atraviesa el país, Mussi consideró que “no son muchos los municipios que actualmente pueden inaugurar calles de asfalto, como lo hace Berazategui”; y llamó a la unidad de los berazaguenses: “Lo mejor que nos puede pasar en estos momentos es estar unidos y trabajando juntos, más allá de nuestras diferencias políticas y religiosas. Yo, particularmente, les pido que antes que cualquier otra cosa nos pongamos todos la celeste y blanca de Argentina, y la naranja de nuestra Patria chica, porque si por algo se diferenció siempre nuestro distrito, ha sido por su gente”.

Durante la inauguración y en uno de los tramos más emotivos de la ceremonia, alumnos del Instituto “Crecer Juntos” interpretaron el tema “Un amigo es una luz”, el mismo que le dedicaron a Juan José Mussi un día antes de asumir como Ministro de Salud de la Provincia. “Hace 25 años -el 11 de abril de 1994-, nuestros estudiantes de aquel entonces le desearon la mejor de las suertes y le obsequiaron al doctor Mussi esa hermosa canción sobre la amistad y la importancia de los valores. Hoy, tras un nuevo aniversario de ese acontecimiento, decidimos volvérsela a cantar con los nuevos alumnos”, explicó la directora del establecimiento, Teresa Gabrieli, quien además se mostró muy contenta con el trabajo del Municipio: “La pavimentación de estas calles mejorará la calidad de vida de todos: tanto de los alumnos y docentes que diariamente concurrimos a esta institución educativa, como de los vecinos, embelleciendo el lugar y brindándonos la posibilidad de estar mucho más conectados. Sin dudas, esto significa un progreso muy importante para el barrio”.

La obra consistió en la pavimentación de cuatro calles de tierra: 155, e/ 36 y 36 A; 155 e/ 36 A y 37; 156 A, e/ 36 y 36 A; y 156 A e/ 36 A y 37.

En el año 2004 se puso en marcha el Programa Municipal “Mejorando Calles”. En aquel entonces, la Municipalidad de Berazategui afrontaba el 90 por ciento del costo de la obra mientras que los vecinos se encargaban del 10 restante, a través de una cuota mensual de tan sólo 35 pesos. Un valor que se mantuvo a lo largo del tiempo, llegándose a transformar en un monto simbólico, ya que el Municipio se encargaba de financiar casi la totalidad de la obra, como sucede en la actualidad. Gracias a este plan de construcción y mejorado de calles, en estos 15 años se pavimentaron en el distrito alrededor de tres mil cuadras.