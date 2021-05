Julián Amendolaggine, candidato del PRO en Berazategui en 2019, quiere continuar el camino del liderazgo enlo distrital, y para ello sabe que “el objetivo es tener el mejor equipo posible, un amplio frente que ofrezca una alternativa para enfrentar al kirchenismo. Por eso estamos sumando cada vez a más personas”.

El referente del PRO local afirmó que el partido “está madurando como un partido nacional, ya no tiene un único dirigente sino que tiene múltiples figuras, con matices, eso nos enriquece y nos hace más representativos de la sociedad. Aún con matices, todos tenemos claro que construimos bajo los valores de la libertad, el trabajo, la democracia y el respeto”.

“Acá en Berazategui hay muchos dirigentes del PRO, con algunos coincidimos y construimos y otros trabajan en paralelo. El partido tiene pendiente una elección para renovar autoridades provinciales y locales, que se decidió postergar por la pandemia. Formalmente no hay ninguna definición partidaria”, aclaró.

En tanto que, también se refirió a la agenda ambiental del municipio: “Parque Pereyra es un lugar maravilloso pero que hoy está abandonado, inseguro. Es responsabilidad de la Provincia, pero desde el municipio deberían alzar la vos y presionar para que se mantenga como corresponde”.

“Sueño con que Berazategui se abra al río y los vecinos podamos disfrutarlo, de manera sostenible, es completamente viable, solo falta voluntad política. No puede suceder que lo único que crezca acá sean countries, y en muchos casos en el marco de irregularidades de todo tipo. Nuestro espacio público tiene mucho por mejorar”, sentenció