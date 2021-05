En la misma, de la que participó Julián Amendolaggine como referente del PRO en Berazategui, se habló de temas de coyuntura, como el aumento de la pobreza y los efectos de las medidas del gobierno en la economía de los distritos del sur del Conurbano.Grindetti hizo un breve análisis de la política actual de cara a las elecciones de este año y de la grave situación social que atraviesan los vecinos del Conurbano en términos del aumento de la pobreza, tanto por la pérdida de empleos como del aumento sistemático de los precios de la canasta básica.A este encuentro también se sumó Hernán Lacunza, ex Ministro de Economía de la Provincia y Nación, quien además respaldó el trabajo territorial en Berazategui de su ex Jefe de Asesores en el ministerio, Julián Amendolaggine. En su exposición planteó que “la situación económica y social es crítica, no como la hiper del 89 o la crisis del 2001, pero estamos en el peor momento después de esas dos épocas negras de nuestra historia.”Por su parte, el último candidato a intendente de Berazategui expresó: “Charlamos con el equipo sobre la situación económica local, la realidad de nuestros vecinos, y las expectativas de la gente en este momento tan duro. Las medidas del gobierno no están a la altura de los desafíos que enfrentamos como sociedad. Es importante volver a sentir que podemos estar mejor, lo tenemos que construir entre todos”.