El precandidato a Concejal de JUNTOS, en la lista que encabeza Diego Santilli, estuvo conversando en FM Cristal 98.1 y dejó en claro que el tema que lo tiene preocupado es el aumento de la inseguridad y en cada recorrida los vecinos le reiteran el tema “porque están desesperados”.

Julian Amendolaggine se prepara para entrar en el Concejo Deliberante, y habló en FM Cristal sobre los temas que tienen en agenda los vecinos y por los cuales va a trabajar: “El Municipio no se responsabiliza de la seguridad y lo deja en manos de la Provincia. Esta situación está escalando día a día y los vecinos nos hablan de este tema en todos los barrios porque están desesperados”.

En tanto que, sobre la economía y la falta de empleo a nivel nacional, y en el distrito, dijo: “la salida del Gobierno es con planes sociales y no se ven reflejados los valores del trabajo. Nosotros venimos a construir la dignidad de cada uno con los valores de esfuerzo, de ejemplo de padres laburando. Hay muchos chicos en Berazategui que no están viendo a los padres yendo a laburar para juntar el pan. Se van perdiendo estos valores por el modelo que el Kirchenirismo quiere imponer en la Argentina.”

“La industria en Berazategui está olvidada. Tenemos que hacer que los jóvenes de nuestra ciudad puedan trabajar en ella”, completó.

Por otro lado, sobre la situación del agua que atraviesa Berazategui, expresó: “Esto es insano. Los vecinos nos cuentan que compran bidones, gastan muchísima plata, entre $700 y $1000 por semana. Se les rebalsan las cloacas. No toman agua por la cantidad de sarro y hasta siguen reclamando por la falta de suministro”.

Finalmente, prometió que desde el Concejo Deliberante van a trabajar para exigir y conocer el por qué en ciertos barrios los vecinos no tienen agua.