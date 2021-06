Así lo afirmó Julián Amendolaggine, último candidato a intendente de Juntos por Cambio en Berazategui dejó en claro que el oficialismo perdió credibilidad.

El referente del PRO local se expresó por la situación económica, que continúa sin mejoras, y advirtió: “la mitad de los vecinos de Berazategui están bajo la línea de pobreza. La gente no tiene laburo, y los que tienen, lamentablemente no llegan a fin de mes. Entonces, en el Gobierno no pueden hacerse los desentendidos con esta situación tan delicada”.

Refiriéndose a la imagen en caída que siente el Gobierno nacional, Amendolaggine dijo que “hoy la gente no quiere sostenerle los votos al kirchnerismo porque les mintió, entiende que nosotros podemos hacer mejor las cosas, sabiendo que aprendimos de nuestros errores”.

“Queremos construir una mayoría de consenso que le gane al kirchnerismo. Hay muchos espacios que pueden ampliar la base que necesitamos, pero, la oferta que le propongamos tiene que convencer a la gente, para que volvamos al camino que se abandonó en diciembre del 2019, que es el del consenso, crecimiento, e inversión, que es el que necesita la Argentina”, continuó.

En tanto que, sobre el sistema electoral argentino, dejó en claro que “tiene mucho por mejorar. La boleta en papel no va más. Por otro lado, las listas sábanas no sirven. Cada representante de los vecinos tiene que hacer méritos y ser transparente, rendir cuentas ante la sociedad”.

Finalmente, al ser consultado por la gestión local, comentó: “se estancó el crecimiento de Berazategui desde ya varios años. La inseguridad es un tema preocupante, el Municipio no puede tirar la pelota afuera y decir no es mi problema. Nuestro sistema de seguridad es un cuarto con 5 o 6 monitores. No alcanza con eso”.

“Lo mismo sucede con el espacio público, el Gobierno local mete debajo de la alfombra temas de desarrollo para Berazategui que son importantes, como qué vamos a hacer con la costa, qué podemos hacer para que la provincia se ocupe de nuestro Parque Pereyra. Estas son las cosas que hay que hacer para que la gente se sienta orgullosa y de verdad podamos ser el corazón de zona sur”, finalizó.