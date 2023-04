Los hechos delictivos aumentaron en Berazategui y no dan respuestas a los vecinos.

En los últimos días se profundizó la inseguridad en Berazategui, y los medios nacionales se hicieron eco de la difícil situación que atraviesan los vecinos, quienes están desamparados ante la falta de respuesta de no sólo las autoridades nacionales y provinciales, sino también municipales.

Esta vez fueron noticia los robos que sufren los chicos en las salidas de varias escuelas de la ciudad. Los padres aseguran que los delincuentes esperan a los horarios de ingreso y salida para cometer los delitos y reclaman la falta de acción de las autoridades.

"Hicimos todos los reclamos posibles. Presentamos una nota al Intendente y ante la falta de respuesta, fuimos al Concejo Deliberante para que nos escuchen. Pero cuando el concejal Amendolaggine propuso tratar un proyecto solicitando que el gobierno municipal tome intervención para dar solución rápida e informe a los vecinos sobre cómo funcionan los corredores seguros, el mussismo no quiso tratarlo", expresó una madre de la EEST N°3 ante las cámaras de TN.

Al respecto, el concejal de Juntos por el Cambio dijo: "Pedimos desde el bloque que se inste al Ejecutivo rápidamente a tomar las medidas necesarias para garantizarle seguridad a los chicos y a los vecinos que sufren la ola de robos, pero el oficialismo no nos acompañó y evitó dar respuestas".