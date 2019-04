Un amplio espectro de dirigentes, concejales, funcionarios y ex funcionarios del kirchnerismo quilmeño, junto con algunas sorpresas, estuvieron presentes en la Peña Política organizada por el Grupo Realizar de Julio Nieto en el Club “Estrella de El Dorado” de Quilmes Oeste, con la presencia de más de 300 vecinos y militantes.

Entre los presentes, se destacaron el ex intendente, Francisco ‘Barba’ Gutièrrez; los concejales, Angel García y David Gutièrrez; los ex concejales Roberto Gaudio y Claudio González; sorprendiendo a los presentes la inclusión en la mesa principal del ex concejal y funcionario provincial, Walter Queijeiro, de fuertes vínculos con el oficialismo provincial. Se notaron claramente las ausencias de referentes del anibalismo y del sector conducido por la diputada Mayra Mendoza.

El dato de esta importante juntada de dirigentes y varios precandidatos no pasó despercibido en la misma semana que se supo que habrá PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) en cada distrito dentro de Unidad Ciudadana.

El organizador y único orador del acto, Julio Nieto, se mostró esperanzado en que “se vuelva a recuperar este año Quilmes”.

“Había incertidumbre en Unidad Ciudadana, y esta semana se supo que habrá internas, que será responsable, seria, donde lo importante es que la dirigencia piense en el vecino de Quilmes, y que el próximo gobierno sea peronista y con propuestas serias. Por eso hoy aprovechamos esta gran peña para decirle a la ciudadanía que hemos finalizado el Plan mayor de Desarrollo Municipal”, sostuvo Nieto.